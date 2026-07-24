Kein Kleingeld mehr: So deutlich wünschen sich Autofahrer bargeldloses Parken
Die Mehrheit der Autofahrer wünscht sich laut einer aktuellen Umfrage die Möglichkeit, Parkgebühren bargeldlos zu bezahlen.
Eine repräsentative Studie im Auftrag der girocard (EURO Kartensysteme GmbH) zeigt, dass viele Führerscheinbesitzer im Alltag auf das Auto angewiesen sind. Demnach fahren 37 Prozent der Befragten täglich und gebührenpflichtige Parkplätze werden insbesondere in größeren Städten regelmäßig genutzt.
44 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal kein Parkticket gelöst zu haben, weil am Parkautomaten keine bargeldlose Zahlung möglich war. Insgesamt wünschen sich 55 Prozent grundsätzlich die Möglichkeit, Parkgebühren ohne Münzen oder Scheine zu bezahlen. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil laut der Erhebung sogar bei 75 Prozent.
Bargeldloses Bezahlen am Parkautomaten gewinnt an Bedeutung
Zentrale Ergebnisse der Umfrage:
- 55 Prozent wünschen bargeldlose Bezahlung.
- 75 Prozent der unter 30-Jährigen bevorzugen diese Möglichkeit.
- 48 Prozent zahlen am Automaten am liebsten mit der girocard.
Ich finde den Trend nachvollziehbar, weil bargeldlose Bezahlmöglichkeiten den Alltag vieler Autofahrer vereinfachen können. Gleichzeitig bleibt es sinnvoll, unterschiedliche Zahlungswege anzubieten, damit möglichst viele Nutzer erreicht werden.
Wenn verfügbar, nutze ich persönlich das Handyparken. Einfach, weil ich dann die Parkzeit unkompliziert von unterwegs aus verlängern kann.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Nachdem Obdachlose bei uns ind er Stadt immer wieder die Parkautomaten aufgebrochen haben, kann man nur noch mit EC oder Kreditkarte sein Parklücke lösen entweder via Terminal oder NFC. sehr bequem.
Bei den öffentlichen Klohäuschen ebenfalls. Penner und sonstige Cracksüchtige kommen da nicht mehr rein. Besonders als Frau ein Save space.
Nicht nur unkompliziert verlängern sondern eben auch vorzeitig beenden (und somit Gebühren sparen), wenn ein Termin unerwartet ausfällt oder deutlich kürzer ist als vorher erwartet. Bei der Barzahlung zahlt man ja normalerweise eher etwas zu viel, damit auch wirklich bis zum Ende der ursprünglich geplanten Parkzeit das Ticket gültig ist. Man bekommt keinen einzigen Cent zurück, wenn man unerwartet kürzer parkt.
Was weiß ich, wie lange ich im Wartezimmer warten muss, ehe ich beim Arzt rankomme? Das kann selbst bei geplanten Terminen alles zwischen 10 Minuten und 2h sein…
Beim Handyparken über Dienstleister (ich habe bereits in ganz Europa ausgezeichnete Erfahrungen mit EasyPark gemacht) zahlt man bei jedem Parkvorgang eine geringe Gebühr, die man sofort wieder „zurückgewinnt“, sobald man ein einziges Mal einen Parkvorgang früher beendet. Mit Barzahlung hätte man in diesen Fällen so gut wie immer mehr bezahlt.
Der Bezahlvorgang ist einfacher, man kann von unterwegs beliebig verlängern und bei Bedarf den Parkvorgang vorzeitig abbrechen (und entsprechende weitere Parkgebühren einsparen, da man nur für den Zeitraum bezahlt, den man tatsächlich geparkt hat).
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Letztendlich lohnt es sich sogar bei dieser geringen Gebühr. Ich habe es bisher hauptsächlich im Urlaub genutzt, da war PaybyPhone in der Regel die angebotene Lösung.
Die öffentlichen Parkplätze kann man in Deutschland eigentlich überall mit EasyPark bezahlen.
Selbst dedizierte Parkplätze mit mehreren Stellplätzen oder sogar Parkhäuser kann man damit inzwischen oft bezahlen (außerhalb Deutschlands im restlichen Europa sogar noch häufiger als bei uns, einige sogar auf Wunsch! mit automatischem Kennzeichenscannen bei Ein-/Ausfahrt und automatischer Abrechnung).
Lediglich in französischen Kolonien in Übersee musste ich mal auf PayByPhone zurück greifen. Ging aber genauso einfach wie mit EasyPark!
Ich habe das zuletzt im Harz-Urlaub intensiv genutzt, da war alles nur mit PayByPhone möglich.
Parkster ist mittlerweile auch weit verbreitet (650 Standorte laut Homepage). Und kostet den Nutzer in der Standardvariante keine Gebühr.
Nur für Zusatzfeatures fällt eine Gebühr an. Vorzeitiges Beenden oder Verlängern des Parkvorgangs geht aber auch in der kostenlosen Variante.