Kein Kleingeld mehr: So deutlich wünschen sich Autofahrer bargeldloses Parken

Die Mehrheit der Autofahrer wünscht sich laut einer aktuellen Umfrage die Möglichkeit, Parkgebühren bargeldlos zu bezahlen.

Eine repräsentative Studie im Auftrag der girocard (EURO Kartensysteme GmbH) zeigt, dass viele Führerscheinbesitzer im Alltag auf das Auto angewiesen sind. Demnach fahren 37 Prozent der Befragten täglich und gebührenpflichtige Parkplätze werden insbesondere in größeren Städten regelmäßig genutzt.

44 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal kein Parkticket gelöst zu haben, weil am Parkautomaten keine bargeldlose Zahlung möglich war. Insgesamt wünschen sich 55 Prozent grundsätzlich die Möglichkeit, Parkgebühren ohne Münzen oder Scheine zu bezahlen. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil laut der Erhebung sogar bei 75 Prozent.

Bargeldloses Bezahlen am Parkautomaten gewinnt an Bedeutung

Zentrale Ergebnisse der Umfrage:

55 Prozent wünschen bargeldlose Bezahlung.

75 Prozent der unter 30-Jährigen bevorzugen diese Möglichkeit.

48 Prozent zahlen am Automaten am liebsten mit der girocard.

Ich finde den Trend nachvollziehbar, weil bargeldlose Bezahlmöglichkeiten den Alltag vieler Autofahrer vereinfachen können. Gleichzeitig bleibt es sinnvoll, unterschiedliche Zahlungswege anzubieten, damit möglichst viele Nutzer erreicht werden.

Wenn verfügbar, nutze ich persönlich das Handyparken. Einfach, weil ich dann die Parkzeit unkompliziert von unterwegs aus verlängern kann.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗