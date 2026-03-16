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KI ersetzt den Menschen: Meta erwägt radikale Entlassungen

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Meta setzt nach dem Metaverse, was man durchaus als gescheitert bezeichnen kann, verstärkt auf Brillen und vor allem auf KI. Mal schauen, ob Mark Zuckerberg mit Blick auf diesen neuen Trend den Konzern vielleicht wieder umbenennen wird.

Was er aber plant, so Reuters, ist eine radikale Änderung für die Zukunft, denn die KI ist nicht nur für die Produkte von Meta (Instagram, WhatsApp, …) wichtig, auch intern setzt man immer mehr auf KI. Und benötigt daher noch weniger Personal.

Meta will sich deutlich kleiner aufstellen

Daher will man sich angeblich von 20 Prozent der Mitarbeiter trennen, also eine weitere Massenentlassung, dieses Mal sogar noch größer, als in den letzten Jahren. Es könnte laut Quelle sogar die bisher größte Entlassungswelle bei Meta werden.

KI ersetzt also zunehmend Arbeitsplätze und in Ländern, in denen es schneller geht und Arbeitnehmerrechte eher egal sind, kann man es direkt beobachten. Vor allem bei Unternehmen, die gleichzeitig auch noch sehr hohe Kosten für KI-Entwicklung haben und als Aktienunternehmen schauen müssen, wie man die Kosten senkt.

Bei Meta arbeiten aktuell übrigens knapp 80.000 Menschen und in den „Jahren der Effizienz“ (2022 und 2023) wurden bereits über 20.000 Stellen gestrichen. Aber es kamen auch neue hinzu, vor allem bei KI-Personal zahlt Meta sehr hohe Gehälter.

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15. März 2026 | Jetzt lesen →

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