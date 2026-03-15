So sieht die Zukunft der Xbox (vermutlich) aus

Projekt Helix tauchte das erste Mal vor einem Jahrzehnt in einem Beitrag von Jason Schreier bei Kotaku auf, wo er vor seinem Schritt zu Bloomberg arbeitete. Microsoft hatte also schon vor 2016 die Idee, dass man die Xbox und Windows vereint.

Mit der Series-Generation war das noch nicht so richtig zu sehen, aber mit der neuen Xbox, die mittlerweile als Projekt Helix bekannt ist, hat Microsoft das offen bestätigt. In den letzten Tagen gab es viele Gerüchte, aber auch offizielle Details.

Die neue Xbox wird Anfang 2027 in einer Alpha-Phase als Dev Kit an erste Entwickler verschickt, sie könnte also Ende 2027 oder 2028 kommen. Da Microsoft kaum noch Konsolen verkauft, muss man aber nicht lange warten und könnte nächstes Jahr loslegen. Dazu passt auch, dass das „Marketing“ für die neue Xbox jetzt so richtig begonnen hat.

Bei der nächsten Xbox gibt es mehr Leistung, besseres Ray Tracing und allgemein eben einen großen Sprung der Performance. Gut möglich, dass er größer als bisher ausfällt, denn Microsoft spricht bereits von „Premium“ und es steht im Raum, dass die neue Xbox teurer wird.

Microsoft arbeitet wieder mit AMD, die Hardware für die neue Box entwickeln. Konkrete Angaben dazu haben beide Seiten bisher aber noch nicht gemacht.

Es lässt sich darüber streiten, ob die neue Xbox eine Konsole ist, denn die Entwickler sollen in Zukunft Windows-Spiele entwickeln und für diese Hardware anpassen. Auf der neuen Xbox läuft Windows mit einem Xbox Mode. Da aber alte Konsolenspiele (vier Generationen laut Microsoft) darauf laufen, würde ich es (gerade noch) als Konsole einstufen.

Exklusivspiele sind angeblich Geschichte und es wäre denkbar, dass auch andere Partner eine Box mit Windows und dem neuen Xbox Mode auf den Markt bringen. Asus hat ja auch schon einen Xbox-Handheld mit Microsoft entwickelt, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Bisher hat kein Unternehmen diesen Schritt bestätigt.

Ich finde die Idee durchaus spannend, glaube aber, dass der Hybrid aus Konsole und PC nicht funktionieren wird. Für eine Konsole wird die Xbox viel zu teuer und Konsolen verkauft man mit Exklusivspielen und PC-Spieler stellen sich ihren PC gerne selbst zusammen und der Xbox Mode wird bald in Windows 11 wandern.

Microsoft fokussiert sich also auf keine der Zielgruppen, auch wenn ich eine richtige Highend-Konsole, die vermutlich stärker als eine PS6 sein wird, durchaus interessant finde. Aber ich bin eine Nische, ich mag meine PS5 Pro, die „breite Masse“ kauft sich eine ganz normale PS5 und wartet dabei auf ein Angebot.

Microsoft verpasst langfristige Chance

Die Xbox Series X/S startete extrem stark, darauf hätte man aufbauen können und mit Activision Blizzard auf einen Schlag viele gute Exklusivspiele gehabt. Ja, der Gewinn wär kurzfristig eingebrochen, aber langfristig gestiegen, denn Apple, Sony und Nintendo haben eins gezeigt: Die beste Einnahmequelle sind die Stores.

Wenn es bei der PS5 mal nicht bei den PlayStation Studios läuft, dann gibt es da die Drittanbieter, von denen man 30 Prozent kassiert. Ich will nicht wissen, was Rockstar nächstes Jahr an Sony überweisen wird. Und wir alle kennen die Zahlen der Service-Sparte von Apple, die zu 90 Prozent aus dem App Store besteht.

Als Publisher verdient Microsoft jetzt kurzfristig Geld mit PS5-Spielen, aber daran verdient Sony auch und eine Plattform ist wichtiger als der Dienste oder das Spiel darauf. Daher bauen auch Unternehmen wie OpenAI ihre Angebote (ChatGPT) zu einer Plattform um. Und ja, Microsoft hat mit Windows eine Gamingplattform.

Aber dort gibt es extrem harte Konkurrenz, denn Windows ist nicht geschlossen und da Microsoft bei iOS auch viel Druck bei Behörden gemacht hat, würde es mich nicht wundern, wenn das irgendwann Thema bei Sony und Nintendo wird. Doch das ist noch weit weg, ich will damit nur sagen, dass dieser Punkt extrem wichtig ist.

Ich glaube durchaus, dass diese Xbox-Generation ein großer Erfolg hätte sein können, vor allem, da auch Sony mit Problemen kämpft, und der „klassische“ Weg der Konsolen weiterhin die beste Option ist, was Sony und Nintendo eben klar zeigen. Aber es ist wie es ist, schauen wir mal, ob das neue Konzept aufgeht.

https://www.youtube.com/watch?v=YBf9HtPJ-m0