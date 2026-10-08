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KI oder echt? Google startet neues Prüfwerkzeug

René Hesse
Von

Google macht seinen SynthID Detector weltweit für alle zugänglich. Das Werkzeug soll KI-generierte Bilder, Videos und Audiodateien erkennen.

Der Dienst ist ab sofort weltweit in englischer Sprache verfügbar. Nutzer können damit prüfen, ob Medien mit KI von Google oder Partnerunternehmen wie OpenAI, NVIDIA und Kakao erstellt wurden. Apple soll künftig hinzukommen.

Google SynthID erkennt KI-Inhalte per Wasserzeichen

Die Technik basiert auf unsichtbaren digitalen Wasserzeichen. Google setzt SynthID bereits seit 2023 ein.

Gut zu wissen

Was ist SynthID? SynthID ist eine von Google DeepMind entwickelte Technologie, die KI-generierte Inhalte mit nicht wahrnehmbaren digitalen Wasserzeichen versieht. Diese Wasserzeichen werden direkt in den Inhalt eingebettet und können später erkannt werden, um festzustellen, ob der Inhalt von einem KI-Modell erstellt wurde. SynthID funktioniert über verschiedene Medien hinweg, darunter Bilder, Audio und Video, und bietet einen skalierbaren Ansatz zur Rückverfolgung der Herkunft und zur Überprüfung der Authentizität von Inhalten.

Die bisherigen Zahlen im Überblick:

  • Über 180 Milliarden Bilder und Videos mit Wasserzeichen versehen
  • 240.000 Jahre Audiomaterial markiert
  • Über eine Million tägliche Prüfanfragen über bestehende Funktionen

Die Erkennung ist bereits in die Google-Suche, Gemini und Chrome integriert. Der eigenständige Detector war bisher nur eingeschränkt für Medienprofis verfügbar.

Eine wichtige Einschränkung bleibt: Das Werkzeug erkennt entsprechende Wasserzeichen unterstützter KI-Systeme. Fehlt ein solches Wasserzeichen, lässt sich daraus nicht ableiten, dass eine Datei echt ist.

Ich halte die weltweite Freigabe für einen sinnvollen Schritt. Gerade die Zusammenarbeit verschiedener KI-Anbieter könnte die Überprüfung digitaler Inhalte erleichtern. Eine zuverlässige Erkennung sämtlicher KI-Fälschungen ist damit aber noch nicht erreicht.

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