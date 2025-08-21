Mobilität

Kia baut jetzt erstmals Elektroautos in Europa

Kia hat mit dem kommenden EV4 ein durchaus wichtiges Elektroauto im Lineup, denn preislich soll es etwas attraktiver als der EV6 sein und neue Kunden abholen.

Der Kia EV4 kommt in zwei Versionen, einmal als Schrägheck für 37.590 Euro und dann noch als Fastback für 43.240 Euro. Das Schrägheck ist speziell für Europa gedacht und daher wird der neue EV4 auch direkt bei Kia Slovakia produziert.

Diese Woche ist die Produktion des Kia EV4 offiziell angelaufen, im Herbst sollen die ersten Einheiten an Kunden ausgeliefert werden. In diesem Jahr werde ich mit den EV4 zwar nicht mehr anschauen, aber ich finde das ein sehr interessantes Elektroauto für 2026, vor allem als Limousine, da steht es definitiv auf meiner Liste.

Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“

Cupra hat viel für die IAA 2025 in München geplant und neben dem Raval, einem preiswerteren Elektroauto und Pendant zum…

20. August 2025 | Jetzt lesen →

