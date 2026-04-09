Kia EV1: Günstiges Elektroauto kommt 2027 zu uns

Kia plant ein günstiges Elektroauto unter dem EV2, welches in etwa die gleiche Größe haben, aber etwas tiefer sein soll. Also ein klassischer „Hatchback“ und kein kompakter SUV. Das Modell könnte Kia EV1 heißen uns sei wichtig für die Marke.

Doch wann kommt der kompakte Elektro-Flitzer von Kia? Ein Marktstart sei für 2027 geplant, so Kia, und der Fokus von diesem Elektroauto liegt auf Europa. Den Namen hat man bisher noch nicht bestätigt, aber ich gehe fest vom EV1 aus.

Technisch wird das ein Kia EV2 sein, nur etwas abgespeckt, konkrete Details zur Ausstattung wollte Kia allerdings noch nicht verraten. Mit Blick auf die Konkurrenz ein wichtiger Schritt, denn die baut ihr Lineup in dieser Klasse gerade aus.