Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt

Kia baut das Portfolio an Elektroautos aktuell nach unten aus, aber es endet beim EV2, der in diesem Jahr ansteht. Bei einem möglichen Kia EV1 gab es bisher gerne mal gemischte Aussagen und es war nicht ganz klar, wie das der aktuelle Stand ist.

Doch ein Kia EV1 kommt und wird „definitiv“ benötigt, so Ho Sung Song von Kia laut Automotive News Europe. In diesem Jahr werden wir das preiswerte Elektroauto aber noch nicht sehen, Kia wird das erste Konzept dafür auch erst 2027 zeigen.

Damit hinkt die Hyundai Motor Group in dieser Klasse der Konkurrenz bei Renault, VW und Co. hinterher, ein so kompaktes und preiswertes Elektroauto ist aber auch eine Herausforderung und bringt am Ende keine große Gewinnmarge mit. Das ist beim Verbrenner nicht anders, diese Klasse ist heute oft nicht mehr so profitabel.

Doch es gibt einen guten Grund, warum Modelle wie ein VW ID.1 bzw. VW ID Up kommen, auch wenn Volkswagen damit wenig bis nichts verdienen wird, denn sie binden Kunden an eine Marke. Daher plant auch Mercedes ein günstigeres Modell.

Das Problem von Kia ist aber, dass wir bei einem möglichen EV1 vermutlich über rund 25.000 Euro sprechen, beim EV2 wohl über rund 30.000 Euro. Damit ist man eine Ecke teurer als die Konkurrenz. Aber warten wir mal ab, was uns Kia zeigen wird, einen ersten Teaser für das Modell deutet man für den Kia EV Day 2026 an.