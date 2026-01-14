Mobilität

Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt

Autor-Bild
Von
|
Kia Ev3 Teaser Header

Kia baut das Portfolio an Elektroautos aktuell nach unten aus, aber es endet beim EV2, der in diesem Jahr ansteht. Bei einem möglichen Kia EV1 gab es bisher gerne mal gemischte Aussagen und es war nicht ganz klar, wie das der aktuelle Stand ist.

Doch ein Kia EV1 kommt und wird „definitiv“ benötigt, so Ho Sung Song von Kia laut Automotive News Europe. In diesem Jahr werden wir das preiswerte Elektroauto aber noch nicht sehen, Kia wird das erste Konzept dafür auch erst 2027 zeigen.

Damit hinkt die Hyundai Motor Group in dieser Klasse der Konkurrenz bei Renault, VW und Co. hinterher, ein so kompaktes und preiswertes Elektroauto ist aber auch eine Herausforderung und bringt am Ende keine große Gewinnmarge mit. Das ist beim Verbrenner nicht anders, diese Klasse ist heute oft nicht mehr so profitabel.

Kia EV2 kommt 2026

Doch es gibt einen guten Grund, warum Modelle wie ein VW ID.1 bzw. VW ID Up kommen, auch wenn Volkswagen damit wenig bis nichts verdienen wird, denn sie binden Kunden an eine Marke. Daher plant auch Mercedes ein günstigeres Modell.

Das Problem von Kia ist aber, dass wir bei einem möglichen EV1 vermutlich über rund 25.000 Euro sprechen, beim EV2 wohl über rund 30.000 Euro. Damit ist man eine Ecke teurer als die Konkurrenz. Aber warten wir mal ab, was uns Kia zeigen wird, einen ersten Teaser für das Modell deutet man für den Kia EV Day 2026 an.

Cupra bestätigt neuen Born und Tavascan für 2026

Bei Cupra lief es 2025 hervorragend und dieser Trend soll 2026 anhalten. Damit das so bleibt, überarbeitet man sein vollelektrisches…

14. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: „Die Zukunft ist rein elektrisch“
in Mobilität
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Tesla kündigt eine neue Autopilot-Strategie an
in Mobilität
Klarna führt Peer-to-Peer-Zahlungen ein
in Fintech
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Unwort des Jahres: Jury kritisiert euphemistische politische Begriffe
in Gesellschaft
Cupra bestätigt neuen Born und Tavascan für 2026
in Mobilität
Stromschlaggefahr im Vorzeige-Elektroauto von Mercedes
in Mobilität
Google Pixel 9a Android Apps
Google plant neues Pixel-Smartphone im Februar
in Smartphones
Cupra Licht Tavscan Header
Cupra ist ganz klar die große Zukunft von Seat
in Mobilität
BMW will mit elektrischem M3 auch Verbrenner-Fans abholen
in Mobilität
Siri 2.0 kommt 2026: Das hat Apple geplant
in Firmware und OS