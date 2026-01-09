Kia EV2: Das ist der elektrische Einstieg bei Kia

Kia hat im Rahmen der Autoshow in Brüssel wie erwartet den EV2 vorgstellt und damit das, bis irgendwann ein EV1 kommt, elektrische Einsteigermodell. Wir wissen aber noch nicht, wo es preislich landet, den Preis will Kia erst später nachreichen.

Das knapp 4 Meter lange Elektroauto kommt mit wahlweise 42,2 kWh für bis zu 317 Kilometer Reichweite oder 61 kWh für bis zu 448 Kilometer Reichweite daher und geladen wird in rund 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent (bis zu 22 kW bei AC).

Weitere Daten nennt Kia noch nicht, wir haben auch noch keine Leistung für euch, aber da es im Sommer losgehen soll, muss man das zeitnah nachreichen. Die für mich spannende Frage wird am Ende aber sowieso der Preis des Kia EV2 sein.

Volkswagen hat mit dem VW ID Polo für rund 25.000 Euro ein attraktives Pendant im Lineup und da kommt auch eine SUV-Version, beim EV2 war aber mal von rund 30.000 Euro die Rede. Daher hält sich Kia vermutlich noch mit Details zurück, man wüsste gerne, wo die Konkurrenz am Ende genau landet, um darauf zu reagieren.

Aber, und das ist positiv anzumerken, im Markt der kompakten Elektroautos, die nicht umgebaute Verbrenner sind,, wird sich in diesem Jahr verdammt viel tun.