Kia EV2 kommt Anfang 2026: Der Einstieg in die Elektromobilität

Kia denkt noch aktiv über einen EV1 nach, sicher ist so ein günstiges Elektroauto allerdings noch nicht. Dafür ist man sich beim EV2 sicher, den Kia offiziell „Anfang 2026“ zeigen wird und der speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde.

Das erste Konzept für den Kia EV2 wurde im Februar auf dem Kia EV Day 2025 gezeigt und es würde mich nicht wundern, wenn man uns die Serienversion auf dem Kia EV Day 2026 vorstellt. Preislich soll das Auto bei etwa 30.000 Euro liegen.

  1. Hans Wurst ☀️
    sagt am

    Also kommt er nicht Anfang 2026, sondern wird dann erst nur gezeigt. Nennt sich Clickbait.

    Antworten

