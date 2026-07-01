Kia EV3 GT hat einen Preis: So teuer ist die Performance-Version

Kia schickt ein neues und vollelektrisches GT-Modell ins Rennen, den Kia EV3 GT mit 215 kW (292 PS), womit man in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen kann (die Höchstgeschwindigkeit ist nicht bekannt, beim EV3 sind es 170 km/h).

Doch was kostet das Elektroauto mit einer WLTP-Reichweite von 500 km? Es geht bei 53.990 Euro los, so Kia, und die PDF-Liste mit allen Details ist bereits online. Im Konfigurator kann ich den Kia EV3 GT bisher allerdings noch nicht finden, auch wenn es laut Kia bereits bestellt werden kann (dürfte aber diese Woche folgen).

Viel Geld für diese Klasse, vor allem, da man für diesen Preis ein Tesla Model Y mit mehr Reichweite und mehr Leistung bekommt, was größer ist. Und da Kia hier nicht die 800 Volt-Version des Plattform nutzt, ist das Model Y auch technisch besser.

Ich weiß, der Vergleich mit Tesla nervt, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie teuer (jedenfalls im direkten Verkauf, da geht natürlich auch viel über günstige Leasingangebote) die etablierten Marken weiterhin sind. Der EV3 ist ein 4,3 Meter langes Auto, da sollten solche Daten eigentlich eher um die 40.000 Euro kosten.

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