Kia EV4 GT kommt: Elektroauto mit mehr Leistung

Kia baut die elektrische GT-Reihe aus und nach dem Kia EV4 GT und Kia EV9 GT werden wir 2026 den Kia EV4 GT sehen. Diesen hat man jetzt offiziell als Erlkönig gezeigt und passend dazu eine neue und für GT-Modelle exklusive Folie genutzt.

Technische Details gibt es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass wir hier deutlich weniger Leistung als in einem EV6 GT sehen werden, immerhin nutzt der EV4 eine schlechtere Version der E-GMP (Plattform für die Elektroautos von Kia).

