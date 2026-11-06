Mobilität

Kia EV5: Elektroauto bekommt 2027 ein großes Upgrade

Oliver Schwuchow
Von

Kia wird den EV5 für 2027 angeblich sehr stark überarbeiten und erste Bilder und Details zeigen nicht nur optische Änderungen. Auf den ersten Blick sieht der EV5 nicht großartig anders aus, aber es gibt kleine Unterschiede, es ist ein Facelift.

Optisch erinnert es mehr an das Konzept, welches ihr als Beitragsbild sehen könnt und vor ein paar Monaten gezeigt wurde, mit dem neuen Modelljahr steht angeblich auch der Schritt von 400 Volt zu 800 Volt (wie bei den teureren Kia-Modellen) an.

Und auch im Innenraum tut sich einiges, es gibt einen neuen Aufbau und andere Displays. Man sieht zwar noch nicht die Software, aber es ist auch mit Pleos OS zu rechnen, sprich Android Automotive, was die Hyundai-Marken alle bekommen.

Kia hat sich bisher noch nicht zum neuen EV5 geäußert und es dürfte noch eine Weile dauern, bis dieser zu uns kommt, vor Sommer 2027 rechne ich nicht damit.

Mobilität · 6. November 2026

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