Mobilität

Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 10 Kommentare
Kia Ev5 Gt Line 2025

Kia hat im Sommer bestätigt, dass wir mit dem EV5 einen neuen Elektro-SUV für den deutschen Markt sehen werden und dieser Anfang 2026 zu uns kommt. Jetzt kann dieser laut Kia bestellt werden und daher gibt es auch erstmals einen Preis.

Der neue Kia EV5 startet bei 45.990 Euro und wird zunächst als Version mit 81,4 kWh und bis zu 530 km Reichweite erhältlich sein. Eine GT-Line gibt es auch direkt zum Start, diese startet dann allerdings schon bei 51.990 Euro in Deutschland.

Kia Ev5 Heck

Die Leistung des Kia EV5 liegt bei 160 kW (218 PS) und da wir hier die 400 Volt-Version der E-GMP sehen, gibt es die 10 auf 80 Prozent nur in 30 Minuten. Der 4,6 Meter lange SUV wurde übrigens schon vor zwei Jahren für China vorgestellt.

Ab dem 8. September wird es auf der Webseite von Kia weitere Details zum EV5 geben und dann dürfte dort auch der Konfigurator online gehen. Grundsätzlich ein solides Elektroauto, aber der Preis ist recht hoch angesetzt. 2026 kommen viele neue SUVs dieser Art auf den Markt, der EV5 hat also auch ernste Konkurrenz.

Vw Id3 Gtx Performance Heck

Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025

Im August 2025 wechselten in zwei Fahrzeugsegmenten die meistzugelassenen Modelle, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Im Segment Obere Mittelklasse war…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden10 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Der EV5 kommt zu Beginn auch nur als reiner Frontriebler, eine Allradvariante soll erst später kommen.

    Antworten
  2. Dom 🏅
    sagt am

    „gibt es die 10 auf 80 Prozent in nur 30 Minuten“
    Das kann man auch falsch verstehen, aber ich glaube du wolltest ausdrücken, dass das langsam ist.

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu Dom ⇡

      Das ist langsam. Der EV6 mit seiner 800V Platform benötigt dafür nur 18min

      Antworten
      1. faceofingo 🌀
        sagt am zu Paul ⇡

        800V ist nicht alles!
        Ich fahre den EV6 seit über 2 Jahren und war bisher ein einziges Mal an einem Schnelllader, danach war meine ICCU frittiert und der EV6 stand (wegen Teilemangel) 3,5 Monate in der Werkstatt.

        Antworten
        1. Manuel ☀️
          sagt am zu faceofingo ⇡

          Als wenn das bei jedem Schnellladevorgang passieren würde. Was das für ein Quatsch ist merkste selber, wa? Was meinst Du was passiert wäre, wenn bei jedem Tester nach dem 1. Schnellladevorgang die ICCU abgeraucht wäre…

          Bei dem einen raucht die ICCU bei nem Schnelladevorgang ab, aber deutlich häufiger fliegt die Sicherung beim Anschließen an die AC-Wallbox mit anschließend defekter ICCU (ganz einfach weil es vermutlich völlig egal ist und über die eigene Wallbox bzw. AC einfach häufiger geladen wird).

          Als Gegenbeispiel: Ich fahre meinen EV6 seit ca. 3,5 Jahren und habe überschlagsweise 115 Schnellladevorgänge durchgeführt (65.000 km habe ich runter und keine eigene Wallbox) und meine ICCU ist noch die Erste.

          Antworten
          1. faceofingo 🌀
            sagt am zu Manuel ⇡

            Bist Du im EV6 Forum aktiv?

            KIA weiß anscheinend selbst nicht, warum die ICCU stirbt, bei dem einen beim Laden an der heimischen Wallbox, bei dem anderen stirbt die während der Fahrt, bei dem anderen nie.
            Ach, und die ICCU kann zwischen 0 und (ich glaube) irgendwas sterben, wir haben im Forum keine gemeinsame Ursache identifizieren können.

            Antworten
            1. Manuel ☀️
              sagt am zu faceofingo ⇡

              Ich war in dem Forum aktiv und lese nur noch ab und zu passiv mit.

              Zuerst suggerierst Du in Deinem 1. Beitrag hier, dass DC-Schnellladen absolut tödlich ist, ist bei Dir schließlich direkt beim 1. Schnelladen passiert! Also bloß nicht auf die 800V-Architektur setzen. Was anderes kommt da doch nicht rüber.

              Und jetzt bestätigst Du die allgemeine Aussage, dass es kaum einen gemeinsamen Nenner gibt. Mal fällt die ICCU nach dem DC-Schnellladen, mal beim AC-Langsamladen, mal einfach so auf der Strecke aus. Ein echtes Muster, was häufiger die Ursache ist, gibt es nicht.

              Da die meisten ihren EV6 aber AC-Langsamladen, dürfte das auch die insgesamt häufigste Ursache sein. Aber nicht, weil AC-Langsamladen die Ursache ist, sondern nur weil unterm Strich die meisten ihren EV6 eben so laden, deshalb auch dort eine entsprechende Häufung.

              Ich habe wie gesagt ca. 115 Mal DC geladen und ca. 324 Mal AC. Fahre auch genug Strecke mit 65.000 km in 3,5 Jahren. Und bei mir gab es noch gar keinen ICCU-Ausfall.

              Antworten
          2. faceofingo 🌀
            sagt am zu Manuel ⇡

            https://www.ev6-forum.de/forum/thread/1811-iccu-probleme-kia-ev6-r%C3%BCckruf-in-europa-forum-auch-hier-gilt-die-netiquette/

            Antworten
            1. Manuel ☀️
              sagt am zu faceofingo ⇡

              Ja und? Welche Erkenntnis gewinnst Du daraus? Das 800V scheiße ist und DC-Schnellladen absolut tödlich?

              Auf diesen Quatsch habe ich hingewiesen!

              Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Ja, das stimmt, kommt falsch rüber.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung