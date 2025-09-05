Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland

Kia hat im Sommer bestätigt, dass wir mit dem EV5 einen neuen Elektro-SUV für den deutschen Markt sehen werden und dieser Anfang 2026 zu uns kommt. Jetzt kann dieser laut Kia bestellt werden und daher gibt es auch erstmals einen Preis.

Der neue Kia EV5 startet bei 45.990 Euro und wird zunächst als Version mit 81,4 kWh und bis zu 530 km Reichweite erhältlich sein. Eine GT-Line gibt es auch direkt zum Start, diese startet dann allerdings schon bei 51.990 Euro in Deutschland.

Die Leistung des Kia EV5 liegt bei 160 kW (218 PS) und da wir hier die 400 Volt-Version der E-GMP sehen, gibt es die 10 auf 80 Prozent nur in 30 Minuten. Der 4,6 Meter lange SUV wurde übrigens schon vor zwei Jahren für China vorgestellt.

Ab dem 8. September wird es auf der Webseite von Kia weitere Details zum EV5 geben und dann dürfte dort auch der Konfigurator online gehen. Grundsätzlich ein solides Elektroauto, aber der Preis ist recht hoch angesetzt. 2026 kommen viele neue SUVs dieser Art auf den Markt, der EV5 hat also auch ernste Konkurrenz.