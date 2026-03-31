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Kleinanzeigen erneuert „Sicher bezahlen“ mit Adyen

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Das Unternehmen Kleinanzeigen stellt seine Bezahlfunktion „Sicher bezahlen“ technisch neu auf und kooperiert dafür mit Adyen.

Kleinanzeigen übernimmt künftig die Steuerung und Abwicklung des Bezahlprozesses selbst. Laut Unternehmensangaben soll das mehr Flexibilität schaffen, um Funktionen schneller zu entwickeln und den Service effizienter zu gestalten.

Die Bezahlfunktion existiert seit 2020 und ermöglicht geschützte Transaktionen zwischen Privatpersonen. Sensible Daten werden dabei nicht weitergegeben. Käufer sind abgesichert, wenn Ware nicht ankommt oder erheblich abweicht.

Neue Infrastruktur für schnellere Weiterentwicklung

Durch die Integration der Adyen-Plattform soll der Zahlungsprozess gezielter optimiert werden. Laut Kleinanzeigen schafft die technische Basis Voraussetzungen für effizientere Abläufe, zusätzliche Schutzmechanismen und Anpassungen an regulatorische Anforderungen.

Für Nutzer bleibt der Ablauf unverändert. Eine erneute Registrierung ist nicht erforderlich. Ein überarbeiteter Checkout reduziert Zwischenschritte, künftig sind Zahlungen auch per Klick möglich. Die Umstellung erfolgt schrittweise.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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