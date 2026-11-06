Kleinanzeigen senkt Versandkosten deutlich: Das sind die Bedingungen

Die Verkaufsplattform Kleinanzeigen reduziert bis Ende 2026 die Hermes-Versandkosten und ermöglicht teilweise sogar einen kostenlosen Versand.

Die Aktion gilt für ausgewählte Artikelkategorien und umfasst sowohl die Lieferung nach Hause als auch die Zustellung an einen Hermes-PaketShop. Voraussetzung ist die Nutzung der integrierten Kleinanzeigen-Bezahlfunktion. Die reduzierten Preise werden automatisch berücksichtigt.

Kleinanzeigen: Hermes-Versand ab 0 Euro möglich

Wie viel der Versand kostet, hängt von der Artikelkategorie, der Paketgröße und der gewählten Zustellart ab. Besonders günstig ist die Kategorie „Familie, Kind & Baby“. Hier können Käufer ein Päckchen kostenlos an einen Hermes-PaketShop liefern lassen.

Hermes-Lieferung nach Hause:

Familie, Kind & Baby: Päckchen 0,49 Euro, Paket S 0,99 Euro, Paket M 1,49 Euro

Päckchen 0,49 Euro, Paket S 0,99 Euro, Paket M 1,49 Euro Elektronik und Haus & Garten: Päckchen 0,99 Euro, Paket S 1,49 Euro, Paket M 2,49 Euro

Hermes-Zustellung an einen PaketShop:

Familie, Kind & Baby: Päckchen kostenlos , Paket S 0,49 Euro, Paket M 0,99 Euro

Päckchen , Paket S 0,49 Euro, Paket M 0,99 Euro Elektronik und Haus & Garten: Päckchen 0,49 Euro, Paket S 0,99 Euro, Paket M 1,99 Euro

Die Aktion ist bis zum 31. Dezember 2026 vorgesehen, kann allerdings früher enden, wenn das begrenzte Kontingent ausgeschöpft ist. Kleinanzeigen übernimmt die Differenz zum regulären Versandpreis. Andere Hermes-Versandoptionen und Paketgrößen sind ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder Gutschrift ist nicht möglich.

Gut zu wissen Bei der Bezahlung über Kleinanzeigen können zusätzlich Gebühren für die Bezahlfunktion anfallen. Diese sollten Käufer beim Vergleich der Gesamtkosten berücksichtigen.

Gerade bei günstigen Gebrauchtartikeln können Versandkosten einen erheblichen Teil des Gesamtpreises ausmachen. Die Aktion dürfte deshalb vor allem bei kleineren Artikeln interessant sein. Wer einen Hermes-PaketShop in der Nähe hat, kann gegenüber der Haustürzustellung zusätzlich sparen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗