Wero bei dm: 10 Euro Rabatt für die nächste Bestellung

Die Drogeriemarktkette dm bietet seit August Wero als Zahlungsmethode an und belohnt Kunden nun mit einem 10-Euro-Gutschein, wenn sie diese nutzen.

Wer zwischen dem 1. und 30. November 2026 im dm-Onlineshop oder über die dm-App mit Wero bezahlt, erhält einen Gutschein für die nächste Bestellung. Die Aktion gilt ausschließlich für Onlinebestellungen bei dm-drogerie markt. Einkäufe bei dm-med sind ausgeschlossen.

Wero ist eine europäische Bezahllösung, bei der das Geld direkt vom Bankkonto übertragen wird. Die Zahlung wird über die Banking-App oder die Wero-App bestätigt. Damit steht Kunden bei dm eine weitere Alternative zu etablierten Zahlungsdiensten zur Verfügung.

Wero bei dm: So funktioniert der 10-Euro-Gutschein

Der Gutschein wird nicht unmittelbar beim ersten Einkauf verrechnet. Laut dm erfolgt die Bereitstellung ab dem 1. Dezember 2026 beziehungsweise im Laufe des Dezembers in der dm-App. Anschließend muss der Coupon aktiviert werden.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Aktionszeitraum: 1. bis 30. November 2026

10-Euro-Coupon für die nächste Onlinebestellung ab 15 Euro Mindestbestellwert

Gültigkeit: 25 Tage nach Bereitstellung

Pro Kunde nur einmal erhältlich und einlösbar

dm-Konto, dm-App und Wero-Konto erforderlich

Für die Einlösung des Gutscheins muss nicht erneut mit Wero bezahlt werden. Auch andere Zahlungsmethoden sind möglich. Stornierte Bestellungen berechtigen allerdings nicht zum Erhalt des Coupons.

Ausgenommen vom Rabatt sind unter anderem Pfand, Mobilfunkguthaben, Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften und Säuglingsanfangsnahrung. Eine Barauszahlung ist ebenfalls ausgeschlossen, heißt es bei dm.

Mit der Aktion dürfte dm vor allem die Nutzung von Wero als neuer Zahlungsmethode fördern wollen. Für Kunden kann sich das durchaus lohnen, sofern ohnehin ein weiterer Einkauf geplant ist. Der Gutschein ist schließlich an eine zweite Bestellung und eine vergleichsweise kurze Einlösefrist gebunden.

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