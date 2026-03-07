KLYQA startet smarten Trinkbrunnen mit App

Das Unternehmen KLYQA bringt mit Welly einen intelligenten Trinkbrunnen für Katzen und kleine Hunde auf den Markt.

Der Trinkbrunnen soll laut Unternehmensangaben frisches und hygienisches Wasser bereitstellen und das natürliche Trinkverhalten fördern. Ein Zwei-Tank-System trennt Frisch- und Grauwasser, sodass verunreinigtes Wasser nicht erneut umgewälzt wird. Die Wassererneuerung lässt sich per App individuell steuern.

Funktionen, Technik und Preis des Welly Trinkbrunnens

Welly erfasst über integrierte Sensoren das Trinkverhalten in Echtzeit. In der KLYQA Pets App können Halter die aufgenommene Wassermenge einsehen. Ein wöchentlicher KI-Report fasst die Daten zusammen und soll Veränderungen frühzeitig sichtbar machen.

Ein BASF-Ultrafilter reinigt das Frischwasser laut Anbieter bis zu neun Monate. Zwei Betriebsmodi, Netz- oder Akkubetrieb und ein leiser Lauf ergänzen das Konzept.

Die UVP liegt bei 119,99 Euro beziehungsweise 129,99 Euro. Ich halte die Kombination aus Hygieneansatz und Datenauswertung für konsequent, der Mehrwert hängt jedoch vom tatsächlichen Nutzungsverhalten ab.