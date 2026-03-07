Smart Home

KLYQA startet smarten Trinkbrunnen mit App

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Unternehmen KLYQA bringt mit Welly einen intelligenten Trinkbrunnen für Katzen und kleine Hunde auf den Markt.

Der Trinkbrunnen soll laut Unternehmensangaben frisches und hygienisches Wasser bereitstellen und das natürliche Trinkverhalten fördern. Ein Zwei-Tank-System trennt Frisch- und Grauwasser, sodass verunreinigtes Wasser nicht erneut umgewälzt wird. Die Wassererneuerung lässt sich per App individuell steuern.

Funktionen, Technik und Preis des Welly Trinkbrunnens

Welly erfasst über integrierte Sensoren das Trinkverhalten in Echtzeit. In der KLYQA Pets App können Halter die aufgenommene Wassermenge einsehen. Ein wöchentlicher KI-Report fasst die Daten zusammen und soll Veränderungen frühzeitig sichtbar machen.

Ein BASF-Ultrafilter reinigt das Frischwasser laut Anbieter bis zu neun Monate. Zwei Betriebsmodi, Netz- oder Akkubetrieb und ein leiser Lauf ergänzen das Konzept.

Die UVP liegt bei 119,99 Euro beziehungsweise 129,99 Euro. Ich halte die Kombination aus Hygieneansatz und Datenauswertung für konsequent, der Mehrwert hängt jedoch vom tatsächlichen Nutzungsverhalten ab.

tado° optimiert Thermostatsteuerung für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen

Das Unternehmen tado° verbessert die Steuerung von Heizsystemen mit neuen Regelungsmodi für smarte Thermostate. Die neue Funktion erlaubt es Nutzern,…

25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / KLYQA startet smarten Trinkbrunnen mit App
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
100 Euro extra: 1822direkt verlängert die Girokontoprämie
in Fintech
Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage
in Gaming
Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker
in Gaming
Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“
in Mobilität
Peugeot nennt Preis für neuen E-408
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Safety Gate Report: Warnmeldungen steigen auf Rekordhoch
in Handel
Elli: Volkswagen Charging erreicht eine Million öffentliche Ladepunkte in Europa
in Mobilität
Solar
Deutschlands Strommix: Solarstrom legt stark zu, Windkraft verliert Anteile
in Gesellschaft
Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot
in Fintech
Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi
in Software