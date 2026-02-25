Smart Home

tado° optimiert Thermostatsteuerung für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen tado° verbessert die Steuerung von Heizsystemen mit neuen Regelungsmodi für smarte Thermostate.

Die neue Funktion erlaubt es Nutzern, den Regelungsmodus ihres Smarten Thermostats X gezielt auf ihr Heizsystem abzustimmen. Bisher verwendeten smarte Thermostate ein universelles Steuerungsverhalten, das primär für herkömmliche Heizkörper und Gasthermen optimiert war.

Mit dem Update können tado° Nutzer zwischen Kesselsystemen, Fußbodenheizungen und Wärmepumpen wählen.

Optimierte Heizsteuerung für unterschiedliche Systeme

Stabilere Temperaturen und höhere Effizienz

Die Anpassung des Thermostatverhaltens an das spezifische Heizsystem soll laut Unternehmensangaben stabilere Raumtemperaturen, reduziertes Überschwingen, schnelleres und sanfteres Aufheizen sowie eine verbesserte Betriebseffizienz ermöglichen. Besonders für Wärmepumpenbesitzer wird eine größere Sicherheit im Betrieb betont.

Tado° ist mit einer Vielzahl von Heizsystemen in Europa kompatibel und wird von über einer Million Haushalten genutzt.

Thermomix Tm6 Header

Vorwerk verkauft Thermomix erstmals wiederaufbereitet

Der Vorwerk-Geschäftsbereich Thermomix bietet erstmals wiederaufbereitete TM6-Geräte direkt im Online-Shop an. Die Thermomix TM6 ReNewed sind laut Unternehmensangaben ab sofort…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / tado° optimiert Thermostatsteuerung für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen
Weitere Neuigkeiten
Telekom streamt Rock am Ring 2026 kostenlos
in Telekom
Fritzbox Glasfaser Header
Breitbandrevolution: Vier Städte sind jetzt ohne Regulierungszwang
in Marktgeschehen
Volvo kündigt einen neuen EX30 für 2026 an
in Mobilität
Dkb Header
Jetzt Geld zurück beim Einkauf: DKB-App mit neuem Cashback startet
in Fintech
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen jetzt in ChatGPT: So verändert KI die Suche
in Dienste
Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
in Smart Home | Update
O2 2
O2 stellt Funkloch-Vorurteile infrage
in Provider
Vodafone zündet Gigabit-Turbo für 125.000 Haushalte
in Vodafone
Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den neuen Zinsen
in Fintech
Youtube
Neue Funktionen: YouTube Premium Lite wird zu einem guten Abo
in Dienste