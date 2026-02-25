tado° optimiert Thermostatsteuerung für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen

Das Unternehmen tado° verbessert die Steuerung von Heizsystemen mit neuen Regelungsmodi für smarte Thermostate.

Die neue Funktion erlaubt es Nutzern, den Regelungsmodus ihres Smarten Thermostats X gezielt auf ihr Heizsystem abzustimmen. Bisher verwendeten smarte Thermostate ein universelles Steuerungsverhalten, das primär für herkömmliche Heizkörper und Gasthermen optimiert war.

Mit dem Update können tado° Nutzer zwischen Kesselsystemen, Fußbodenheizungen und Wärmepumpen wählen.

Optimierte Heizsteuerung für unterschiedliche Systeme

Stabilere Temperaturen und höhere Effizienz

Die Anpassung des Thermostatverhaltens an das spezifische Heizsystem soll laut Unternehmensangaben stabilere Raumtemperaturen, reduziertes Überschwingen, schnelleres und sanfteres Aufheizen sowie eine verbesserte Betriebseffizienz ermöglichen. Besonders für Wärmepumpenbesitzer wird eine größere Sicherheit im Betrieb betont.

Tado° ist mit einer Vielzahl von Heizsystemen in Europa kompatibel und wird von über einer Million Haushalten genutzt.