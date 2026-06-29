Kodi 22 „Piers“ Beta ist da und bringt große Änderungen für Nutzer

Die Entwickler von Kodi haben die erste Beta-Version von Kodi 22 „Piers“ mit zahlreichen Änderungen veröffentlicht.

Mit der Veröffentlichung von Beta 1 erreicht Kodi 22 die nächste Phase des Entwicklungszyklus. Nach Angaben des Entwicklerteams verschiebt sich der Fokus nun von neuen Funktionen auf Stabilität und Leistung, um die finale Version der Software vorzubereiten. Gleichzeitig weist das Team darauf hin, dass in einer Beta-Version weiterhin Fehler und Einschränkungen auftreten können.

Zu den Neuerungen gehören zahlreiche Änderungen in den Bereichen Video, Audio und Untertitel. So wurde unter anderem die Multimedia-Bibliothek FFmpeg auf Version 8.1.2 aktualisiert. Außerdem wurden die Anzeige von Bitraten erweitert, die Kapitelverwaltung verbessert und verschiedene Probleme bei der Wiedergabe von AV1-Videos, DVDs sowie Live-TV behoben.

Kodi 22 Beta 1 erweitert Funktionen für HDR und Linux

Ein Schwerpunkt der neuen Version liegt auf der Unterstützung moderner HDR-Technologien. Laut den Entwicklern wurde insbesondere die Linux-Version grundlegend überarbeitet.

Die Software unterstützt dort jetzt durchgängige HDR-Wiedergabe, 12-Bit-Dekodierung sowie zusätzliche Farbformate und Hardwarebeschleunigung. Auch ARM-Geräte sollen von einer erweiterten Hardwareunterstützung profitieren.

Weitere Änderungen im Überblick:

Aktualisierung auf Python 3.14.6

Neue Medieninformationen in der Bibliothek

Verbesserungen für Spiele und Controller

Fehlerbehebungen für Android, webOS und tvOS

Sicherheitskorrekturen für die Weboberfläche

Darüber hinaus wurden laut den Entwicklern mehrere Kompatibilitätsprobleme mit Datenbanken, Netzwerkspeichern und Erweiterungen beseitigt. Bekannte Einschränkungen bestehen weiterhin auf einzelnen Linux-Plattformen, auf denen es bei Vollbildvideos zu flackernden Overlays kommen kann.

Den Download der Beta gibt es hier.

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