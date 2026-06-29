Software

Kodi 22 „Piers“ Beta ist da und bringt große Änderungen für Nutzer

Autor-Bild
Von
|
KODI (KI)

Die Entwickler von Kodi haben die erste Beta-Version von Kodi 22 „Piers“ mit zahlreichen Änderungen veröffentlicht.

Mit der Veröffentlichung von Beta 1 erreicht Kodi 22 die nächste Phase des Entwicklungszyklus. Nach Angaben des Entwicklerteams verschiebt sich der Fokus nun von neuen Funktionen auf Stabilität und Leistung, um die finale Version der Software vorzubereiten. Gleichzeitig weist das Team darauf hin, dass in einer Beta-Version weiterhin Fehler und Einschränkungen auftreten können.

Zu den Neuerungen gehören zahlreiche Änderungen in den Bereichen Video, Audio und Untertitel. So wurde unter anderem die Multimedia-Bibliothek FFmpeg auf Version 8.1.2 aktualisiert. Außerdem wurden die Anzeige von Bitraten erweitert, die Kapitelverwaltung verbessert und verschiedene Probleme bei der Wiedergabe von AV1-Videos, DVDs sowie Live-TV behoben.

Kodi 22 Beta 1 erweitert Funktionen für HDR und Linux

Ein Schwerpunkt der neuen Version liegt auf der Unterstützung moderner HDR-Technologien. Laut den Entwicklern wurde insbesondere die Linux-Version grundlegend überarbeitet.

Die Software unterstützt dort jetzt durchgängige HDR-Wiedergabe, 12-Bit-Dekodierung sowie zusätzliche Farbformate und Hardwarebeschleunigung. Auch ARM-Geräte sollen von einer erweiterten Hardwareunterstützung profitieren.

Weitere Änderungen im Überblick:

  • Aktualisierung auf Python 3.14.6
  • Neue Medieninformationen in der Bibliothek
  • Verbesserungen für Spiele und Controller
  • Fehlerbehebungen für Android, webOS und tvOS
  • Sicherheitskorrekturen für die Weboberfläche

Darüber hinaus wurden laut den Entwicklern mehrere Kompatibilitätsprobleme mit Datenbanken, Netzwerkspeichern und Erweiterungen beseitigt. Bekannte Einschränkungen bestehen weiterhin auf einzelnen Linux-Plattformen, auf denen es bei Vollbildvideos zu flackernden Overlays kommen kann.

Den Download der Beta gibt es hier.

GTA 6: Es „gibt derzeit keine Pläne“ für eine Disk

GTA 6 dominierte letzte Woche die Meldungen, da der Vorverkauf startete. Aber nicht nur positiv, sondern in einigen Kreisen sehr…

29. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Kodi 22 „Piers“ Beta ist da und bringt große Änderungen für Nutzer
Weitere Neuigkeiten
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom zündet beim Glasfaser-Ausbau die nächste Stufe
in Telekom
O2 O2 Telefonica Germany
Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau – 4500 Projekte umgesetzt
in Provider
Alles wird teurer: Die hohen Preise sind „das neue Normal“
in News
Porsche: Einbruch in Deutschland und Flaggschiff kommt zurück
in Mobilität
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Preis und Datum machen mal wieder die Runde
in Gaming
GTA 6: Es „gibt derzeit keine Pläne“ für eine Disk
in Gaming
Ninja AutoBarista Pro im Test: Das ist mein neuer Kaffeevollautomat
in Testberichte
Bose Quietcomfort Ultra Header
Bose stellt sich als Unternehmen ganz neu auf
in Marktgeschehen
Lol 6 Michael Bully Herbig Set 061 (1)
Mein Tipp der Woche: LOL Staffel 7 bei Amazon
in Kommentar
backFlip 26/2026: Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen
in backFlip