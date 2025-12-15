Kodi „Omega“ Version 21.3 veröffentlicht

Das Team Kodi hat die Wartungsversion 21.3 „Omega“ veröffentlicht und bringt damit zahlreiche Fehlerbehebungen und technische Anpassungen.

Die neue Version des Open-Source-Mediacenters ergänzt die bereits bestehende Hauptreihe 21.x und steht jetzt über verschiedene Distributionskanäle für alle Nutzer zur Verfügung. Laut Team Kodi wurden zahlreiche Probleme der Vorgängerversion 21.2 behoben, um Stabilität und Kompatibilität auf mehreren Plattformen zu verbessern.

Kodi 21.3 verbessert Performance und Kompatibilität

Im Videobereich wurde die HDR-Unterstützung für Xbox One ergänzt, während Blu-ray-Wiedergabeprobleme unter Linux und Fehler bei Untertitelspuren korrigiert wurden. Auch die Handhabung von HDR10-Metadaten und Sprachcodes wurde laut Entwickler angepasst.

In der Bibliotheksverwaltung sollen Scans nun schneller ablaufen, und ein Fehler, durch den Mehrfachepisoden Dateien überschrieben wurden, ist beseitigt.

Wichtige Verbesserungen in Version 21.3:

Neue Unterstützung für türkische Tastaturen unter Linux

Vermeidung von Abstürzen bei PVR-Streams und Pipewire-Audio

Aktualisierte CA-Zertifikate und Netzwerkbibliotheken

Optimierte Bedienung bei Touch-Eingaben und Dialogfenstern

Laut Angaben des Teams lässt sich die Aktualisierung direkt über bestehende Installationen der 21.x-Reihe ausrollen. Auf einzelnen Plattformen wie dem Microsoft Store oder Android kann die Bereitstellung jedoch verzögert erfolgen. Nutzer werden gebeten, vor der Installation eine Datensicherung anzulegen.