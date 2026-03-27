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Apple möchte Siri mit iOS 27 weiter öffnen

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Die Apple Intelligence war nicht der große KI-Wurf, den Apple versprach, aber es gab eine durchaus praktische Neuerung, denn wenn Siri mal nicht weiter weiß (was bei mir viel zu oft passiert), dann kann man die Anfrage an ChatGPT schicken.

Doch ich nehme zunehmend Abstand zu ChatGPT und so geht es auch Apple, laut Mark Gurman wird man sich mit iOS 27 nämlich komplett für andere Anbieter bei Siri öffnen. Google Gemini, Anthropic Claude, ihr könnt es euch bald aussuchen.

In Kombination mit Siri 2.0, die mit iOS 27 einen radikalen Neustart erfährt und die Technik von Google nutzt, könnte das iPhone so zu einer richtig guten Anlaufstelle für KI-Fragen werden. Ich bin gespannt, wenn das alles so realisiert wird, wie ich es hoffe, und ich bin noch ein kleines bisschen skeptisch, dann wird das richtig gut.

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27. März 2026 | Jetzt lesen →

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