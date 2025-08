Laden zum Rabattpreis: Shell startet Elektroauto-Aktion – für nur 3 Tage

Shell Deutschland kündigt für das Wochenende vom 1. bis 3. August eine befristete Preisaktion für das Laden an seinen Ultraschnellladesäulen an. Sie gilt von Freitag, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 23:59 Uhr.

In diesem Zeitraum wird der Preis auf 0,39 Euro pro Kilowattstunde gesenkt, was etwa 20 Cent unter dem aktuellen Durchschnittswert liegt. Die Aktion gilt an allen Shell-Recharge-Ultraschnellladesäulen in Deutschland und setzt die Nutzung der Shell-Recharge-App oder Ladekarte voraus.

Kunden, die zusätzlich ein kostenpflichtiges E-Deal-Abo für 4,99 Euro pro Monat abgeschlossen haben, erhalten während der Aktion einen noch niedrigeren Tarif von 0,29 Euro pro Kilowattstunde. Diese Maßnahme ist auf private Nutzer beschränkt und erfordert keine weitere Registrierung, sofern die App oder Ladekarte bereits vorhanden ist.

Aktion im Rahmen eines Pilotprojekts zum dynamischen Preismodell

Die Preissenkung ist Teil eines seit Juli 2025 laufenden Pilotprojekts zum dynamischen Preismodell bei Shell Recharge. Ziel ist es, durch flexible Strompreise das Ladeverhalten von E-Autofahrern zu beeinflussen. Insbesondere soll das Laden in Zeiten gefördert werden, in denen viel Strom aus erneuerbaren Energien im Netz verfügbar ist.

Das Angebot umfasst insgesamt rund 1.700 Ladepunkte in ganz Deutschland. Shell verspricht sich von dem Modell auch eine bessere Auslastung seiner Ladeinfrastruktur. Weitere Informationen zum E-Deal und zur Preisaktion stellt das Unternehmen auf seiner Website bereit.

-->