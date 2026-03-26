Leapmotor: Stellantis plant elektrische Offensive aus China

Leapmotor, die zu 51 Prozent zu Stellantis gehören, wächst rasant in Europa und ist eine der Marken aus China, die mit ihrer Strategie bisher durchaus erfolgreich sind. Und darauf möchte man aufbauen, denn es kommt eine elektrische Offensive.

Leapmotor kommt mit neuen Elektroautos

Aktuell ist Leapmotor auf Platz 4 der Marken aus China, doch man möchte mehr und noch in diesem Jahr kommen drei neue Elektroautos bei uns dazu, so Danilo Annese von Leapmotor laut Automotive News Europe. Damit verdoppelt man das Angebot, entsprechende Details für den deutschen Markt fehlen bisher aber noch.

Bei den drei Modellen handelt es sich um den B05, einen kompakten Hatchback, den B03X, einen kompakten SUV, und den B03, der in China als A05 bekannt ist.

Das sind vor allem kompakte und preiswerte Autos und der B05, der als Elektro und als Verbrenner kommt, wird in beiden Versionen unter 30.000 Euro in Deutschland kosten. Preislich ist das also auch ein direkter Angriff auf die neuen VW-Modelle.

Eine Gefahr für andere Stellantis-Marken

Doch es ist auch eine aggressive Ansage an die anderen Stellantis-Marken, wie Opel oder Fiat. Laut Leapmotor sieht man sich aber eher als Konkurrenten für die Marken aus China, sprich BYD oder MG Motor, die möchte man damit ärgern.

Ich bin gespannt, wie sich Leapmotor in diesem Jahr entwickelt und will mir die Marke definitiv mal näher anschauen. Interessant wird es aber, wenn man merkt, dass das wirklich gefährlich für andere Stellantis-Marken wird, wovon ich hier eher ausgehe, immerhin findet man die Autos bei den zahlreichen Stellantis-Händlern.