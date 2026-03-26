Nio plant Neustart mit Elektroautos in Deutschland

Bei Nio verkaufte man 2025 deutlich mehr Elektroautos als 2024 und es gab Ende des Jahres sogar auch mal einen operativen Gewinn. Man sprach bei Nio sogar von einem „Übergang in eine neue Ära“. Doch dieser war bei uns aber nicht zu spüren.

Mit nur 1129 Zulassungen in den wichtigsten Märkten in Europa liegt die Marke, die schon deutlich länger bei uns aktiv ist, sogar hinter Xpeng, einem Neuling, die 2025 auf knapp 3000 Zulassungen kamen, so die Automobilwoche. Da ist mehr möglich.

Nio spielt in Deutschland keine Rolle

In China läuft es bei Nio also gut, aber in Europa bricht man ein und mit nur 325 Zulassungen (laut KBA) in Deutschland ist man nicht zufrieden. Also musste der Deutschland-Chef gehen und laut Quelle steht der Direktvertrieb auf der Kippe.

Nio plant einen Neustart für die Elektroautos und will ein Netz mit Händlern, das „Wie und Wo“ werde man aber noch klären. Am Designzentrum in München hält Nio fest, aber es könnte auch noch eine kleine Welle der Entlassungen bei uns geben.

Nio hat eine komplett falsche Strategie

In meinen Augen benötigt Nio dringend eine neue Strategie und vor allem auch ein anderes Verständnis der Marke. Technisch sehe ich Nio eher auf dem Level von Tesla, man selbst sieht sich aber auf dem Level der deutschen Premiummarken.

Hier und da mag das stimmen, aber als Underdog aus China kommt man so, vor allem ohne viel Marketing und starkes Händlernetz, nicht bei Kunden an. Auf der einen Seite will man den Tesla-Weg gehen, auf der anderen kostet Nio viel zu viel.

Ich verfolge die Marke seit den ersten Stunden in Deutschland und habe viele der Modelle getestet und bisher nicht den Eindruck, als ob man dazulernt. Man schätzt sich meiner Meinung nach selbst falsch ein und entweder man investiert mal richtig Geld und greift bei Premium an oder man senkt die Kosten und greift Tesla an.

Die Mischung aus BMW und Tesla und unbekannter Marke aus China funktioniert hier nicht. Und das große Verkaufsargument, der Akkutausch, ist für die meisten Kunden auch egal, denn es gibt viel zu wenige Tausch-Stationen in Deutschland.