Smart Home

LEDVANCE: 116 OSRAM SMART+ Geräte für Home Assistant zertifiziert

René Hesse
Von

Der Hersteller LEDVANCE tritt dem Works with Home Assistant-Programm bei und erhält die Zertifizierung für 116 Smart-Home-Geräte.

Die zertifizierten Produkte stammen aus dem OSRAM SMART+ Sortiment und kommunizieren über Matter per WLAN. Sie lassen sich damit lokal in Home Assistant einbinden, ohne dass eine Cloud-Verbindung für den Betrieb erforderlich ist.

LEDVANCE: 116 Matter-Geräte für Home Assistant zertifiziert

Die Zertifizierung umfasst unterschiedliche Beleuchtungslösungen und weiteres Smart-Home-Zubehör. Dazu gehören klassische Leuchtmittel ebenso wie Außenbeleuchtung und smarte Steckdosen.

Folgende Produktkategorien sind vertreten:

  • LED-Lampen mit einstellbarer Farbtemperatur oder RGB-Farben
  • Deckenleuchten, Wandlampen und Einbaustrahler
  • LED-Streifen sowie Steh- und Schienenleuchten
  • Außenstrahler und wettergeschützte Beleuchtung
  • Smarte Steckdosen und Wandschalter

Alle 116 Geräte wurden nach Angaben von Home Assistant über die offizielle Matter-Integration und eine gewöhnliche WLAN-Verbindung getestet. Zusätzliche Funk-Hubs sind für diese Geräte nicht notwendig. Ein vorhandenes WLAN-Netzwerk reicht als Verbindungsbasis aus.

Die Zertifizierung bestätigt außerdem, dass die Geräte grundlegende Anforderungen an lokale Steuerung und Datenschutz erfüllen. LEDVANCE verpflichtet sich im Rahmen des Programms zu einer langfristigen Unterstützung.

Das ist gerade bei smarter Beleuchtung relevant. Da die zertifizierten Produkte ohne Hersteller-Cloud funktionieren, bleiben sie grundsätzlich auch dann nutzbar, wenn ein externer Onlinedienst eingestellt wird.

Nicht zertifizierte LEDVANCE-Geräte sind übrigens nicht automatisch inkompatibel. Sie wurden möglicherweise lediglich noch nicht getestet oder verwenden andere Funkstandards.

Für Home-Assistant-Nutzer ist die Partnerschaft vor allem wegen der großen Produktauswahl interessant. Noch wichtiger finde ich allerdings die lokale Steuerung: Eine Lampe sollte schließlich auch dann funktionieren, wenn der Hersteller irgendwann seine Server abschaltet.

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