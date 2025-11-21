News

Lepro startet mit hohen Rabatten in die Black Friday Woche

Lepro startet in die Black-Friday-Woche und den folgenden Cyber Monday mit KI-gesteuerten Lichtlösungen und Rabatten von bis zu 40 Prozent.

Der Hersteller smarter Beleuchtung Lepro nutzt die Wintermonate, um mit seiner KI-basierten LightGPM-Engine individuelle Lichtstimmungen anzubieten. Kunden können per Sprachbefehl oder Foto personalisierte Lichtdesigns erzeugen. Das Angebot umfasst zahlreiche Lampentypen und smarte LED-Strips.

Black Friday Rabatte auf smarte KI-Beleuchtung

Aktuell bewirbt Lepro seine Black Friday und Cyber Monday Aktionen mit Rabatten von bis zu 44 Prozent auf ausgewählte Produkte. Die Deals sind bis zum 1. Dezember 2025 gültig und bieten eine Gelegenheit, smarte KI-Beleuchtung preisgünstiger zu erwerben. Die LightGPM-Engine regelt Lichtfarbe, Helligkeit und Effekte individuell und lernt die Vorlieben der Nutzer über die Zeit.

Anwendungsbereiche der KI-Beleuchtung

  • Produktive Lichtstimmungen zur Arbeit
  • Gemütliche Beleuchtung für den Advent
  • Flexibles Partylicht mit Musik-Synchronisation
  • Immersive Lichteffekte für Gamer

Ich habe selbst verschiedene Lösungen von Lepro im Einsatz und bin erfreulich zufrieden damit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei dem Hersteller sowieso schon ziemlich gut und zur aktuellen Aktion nochmal besser. Mein persönlicher Tipp ist der Neon LED-Strip sowie die O1 AI Stehlampe. Aber stöbert bei den Angeboten einfach selber mal durch.

