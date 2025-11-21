Smartphones

Motorola Black Friday 2025 gestartet – Rabatte auf Smartphones, Kopfhörer und Moto Tag

Motorola bietet zum Black Friday 2025 Smartphones und mehr mit Rabatten von bis zu 32 Prozent an.

Zum Black Friday 2025 startet Motorola mit verschiedenen Handelspartnern eine Angebotsaktion für ausgewählte Smartphones und Zubehör. Die Rabattaktionen umfassen Modelle wie das motorola edge 60 pro und das motorola edge 60. Aber auch Kopfhörer wie die Motorola Moto Buds, die Moto Watch fit, Motorola USB Ladegeräte oder der Motorola Moto Tag Smart Tracker sind Teil der Aktion.

Kernpunkte der Motorola Black Friday Deals

  • Rabatte von bis zu 32 Prozent auf verschiedene Smartphone-Modelle und Zubehör
  • Aktionspreise bei Amazon und weiteren Händlern
  • Rabatte gelten nur im Aktionszeitraum und solange Vorrat reicht

