LG plant neues OLED-Flaggschiff für Januar 2026

Lg G5 Oled Tv 2025

LG dürfte wieder neue OLED TVs in wenigen Wochen vorstellen und man wird wohl wieder die CES im Januar dafür nutzen. Bei der National Radio Research Agency (NRRA) in Südkorea wurden jetzt zwei der kommenden TV-Modelle entdeckt.

Der „OLED55C6SNA“ und „OLED55G6KNA“ haben bereits die Behörde passiert und deuten laut DisplaySpecifications darauf hin, dass wir einen C6 und G6 sehen werden. Wobei es auch Stimmen gibt, die diesen Schritt für 2026 kritisch sehen.

LG hatte schon OLED TVs mit dieser Bezeichnung auf dem Markt, 2016 um genau zu sein, sie führten damals sogar 4K HDR ein. Wäre es also nicht verwirrend, wenn man ein Jahrzehnt später diese Bezeichnungen erneut für die TV nutzen würde?

Für einige sicher schon, aber man könnte auch von einem LG G6 (2026) sprechen, ich glaube nicht, dass Kunden das dann mit einem 10 Jahre alten TV verwechseln werden. Neben LG wird auch Samsung sein neues OLED-Flaggschiff vorstellen.

Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV

Seit zwei Jahren begleitet mich der Samsung S95C im Alltag, die zweite Generation OLED TV mit einem Panel von Samsung…

30. November 2025 | Jetzt lesen →

