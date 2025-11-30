Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV

Seit zwei Jahren begleitet mich der Samsung S95C im Alltag, die zweite Generation OLED TV mit einem Panel von Samsung selbst, das erste Modell war der Samsung S95B. Es war für mich 2023 das große Technik-Highlight und ich war so zufrieden, dass ich mich jetzt für den Samsung S95F im Wohnzimmer entschieden habe.

Aus Transparenzgründen will ich hier aber direkt anmerken, dass „entschieden“ in diesem Fall „ich darf den TV in Form einer Partnerschaft mit Samsung (es gibt ein Video bei YouTube) behalten“ bedeutet. In meiner Meinung bin ich komplett frei, ich darf und werde also alles kritisieren (und es ist sonst auch kein Geld geflossen).

Um welches Modell geht es? Um den Samsung S95F mit 77 Zoll, den man aktuell für unter 3.000 Euro bekommt. Es ist der TV mit dem besten OLED-Panel aus dem Hause Samsung Display, man nutzt hier die QD-OLED-Technologie, das größere Flaggschiff mit 83 Zoll nutzt bekanntlich ein anderes OLED-Panel (von LG Display).

Ich habe mir für diesen Test fünf Highlights herausgesucht, werde aber auch einen großen Kritikpunkt ansprechen. Und es gibt den Test, wie erwähnt, auch als Video.

Samsung S95F: Meine 5 Highlights

Das große Highlight ist natürlich das Panel selbst, es ist das für mich aktuell beste OLED-Display für TVs auf dem Markt. Groß, verdammt hell (ich habe die Helligkeit sogar reduziert, noch vor wenigen Jahren waren mir OLED TVs nicht hell genug), mit 4K-Auflösung (was vollkommen ausreicht) und einer Glare Free Technologie für weniger Reflexionen. Und die ist überraschend gut und viel besser, als ich erwartet habe. Vor allem bei Tageslicht sehr praktisch und ich finde, dass die Qualität nicht darunter leider, es gibt weiterhin einen exzellenten Schwarzwert.

Ein TV steht (oder hängt) bei den meisten Menschen zentral im Wohnzimmer und ist damit ständig zu sehen, da mag ich kein auffälliges Design. Es muss schlicht, dunkel, matt und minimalistisch sein, was in diesem Fall sehr angenehm ist. Am Ende ist es einfach nur ein dunkles und großes Display, da der TV bei mir (noch) steht, mit einem schönen und matten Standfuß in der Mitte. Womit wir direkt zum…

… nächsten Highlight kommen, was ein bisschen mit dem flachen Design zu tun hat, der One Connect Box. Samsung setzt seit Jahren bei vielen TVs auf dieses Konzept und lagert sämtliche Anschlüsse in eine Box aus. Das ist vor allem dann praktisch, wenn der TV an der Wand hängt, aber auch ich mag das, denn so hat man weniger hässliche Kabel hinter dem TV und kann alle Ports (in unserem Fall) bequem über das TV Board unten (hinter einer Tür versteckt) erreichen. Die Box bietet Strom, 4x HDMI, natürlich mit HDMI 2.1 und eARC und vieles mehr.

Bei den Diensten gibt es so ziemlich alles, was man braucht. Netflix, Disney+ und Co. sind bei Videostreaming dabei, es gibt Spotify, Apple Music und mehr und beim Gaming gibt es Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now und eine weitere Auswahl an kleineren Diensten. Ich vermisse keinen Dienst und auch bei der KI hat Samsung mit dem Vision AI Companion, wo man auf den Microsoft Copilot und Perplexity setzt (anders als bei Android, wo man viel mit Google und Gemini arbeitet), durchaus eine passable Lösung parat. Der einzige Grund für eine Alternative wäre hier der Aufbau von Tizen OS, denn das OS ist schnell und bietet alles, ist aber weiterhin etwas verschachtelt aufgebaut und wirkt hier und da etwas überladen.

Den letzten Punkt gibt es etwas ausführlicher.

Samsung S95F: Die Standards

Bei Samsung hat man so ziemlich alles eingebaut, was es 2025 an Standards gibt, sei es AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, Wirelss Dex, ALLM, HGiG, sogar Philips Hue kann man über Sync verbinden. Und man hat sich ein IT-Sicherheitskennzeichen des BSI besorgt und wirbt damit, dass der Samsung S95F besonders sicher ist.

Das ist alles gut und wichtig, aber eine Lizenz will man weiterhin nicht bezahlen, die Rede ist von Dolby Vision. Man zahlt Dolby Atmos, aber bei Dolby Vision ist man raus und setzt nur auf den eigenen Standard HDR10+. Der ist gut und wichtig, aber bei einem Flaggschiff in dieser Klasse würde ich beide HDR-Standards erwarten.

Ja, Samsung will HDR10+ pushen, verstehe ich, aber Dolby Vision ist eben weiter verbreitet und als Nutzer sollte man die Wahl haben. Stört mich nicht so sehr und ich lebe seit Jahren damit, aber es bleibt ein mir unerklärlicher Kritikpunkt. Es ist unklar, ob das 25er-Modell auch HDR10+ Advanced bekommt (ich vermute nicht).

Samsung S95F: Mein eigenes Fazit

Das Gesamtpaket des Samsung S95F ist nahezu perfekt. Das Panel ist für mich eine Wucht, das macht wirklich verdammt viel Spaß. Farben, Schwarzwerte, die Blickwinkel, die matte Oberfläche, alles passt. Und auch bei den Diensten und den Ports (würde langsam nur mehr als 4x HDMI benötigen) bin ich sehr zufrieden.

Mit Dolby Vision wäre das ein TV ohne einen Kritikpunkt von meiner Stelle, daher ärgert es mich mehr, als es mich eigentlich stört, dass Samsung bis heute nicht auf Dolby setzt (bzw. nur bei Atmos). Wenn einen das aber nicht stört, dann bekommt man einen der besten OLED TVs auf dem Markt in dieser Größe, die es derzeit gibt.

Und es ist vor allem auch ein guter Zeitpunkt für einen Kauf, denn ja, eine neue Generation steht bald an, aber die wird sicher wieder sehr teuer und auch noch eine ganze Weile teuer bleiben. Der S95F war lange Zeit bei rund 4.000 Euro, pendelt sich jetzt aber bei passablen 3.000 Euro ein. Bei TVs muss man also echt warten.

Bei den letzten Partnerschaften kam Samsung auf mich zu, dieses Mal kam ich auf Samsung zu, das sei an dieser Stelle vielleicht noch erwähnt, weil ich den Schritt zu OLED im Wohnzimmer gehen wollte. Und obwohl ich von einem hervorragenden Mini-LED-TV mit 8K komme, macht mir der Samsung S95F schon jetzt mehr Spaß.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.