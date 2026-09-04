Dienste

Lieferando Trinkgeld-Klausel gekippt: Was das Urteil für Kunden bedeutet

René Hesse
Von
Lieferando (KI)

Das Kammergericht Berlin hat eine Lieferando-Klausel zum Ausschluss der Trinkgeld-Erstattung für unwirksam erklärt.

Lieferando darf die Rückzahlung eines vorab gezahlten Trinkgeldes nicht pauschal ausschließen. Das Kammergericht Berlin gab einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Betreiberin yd. yourdelivery GmbH statt.

Die Klausel sah vor, dass Trinkgeld nach der Bestätigung grundsätzlich nicht mehr erstattet werden konnte. Das galt sogar dann, wenn ein Restaurant die Bestellung stornierte und überhaupt keine Lieferung erfolgte.

Lieferando muss Trinkgeld-Klausel ändern

Das Gericht beanstandete vor allem folgende Punkte:

  • Die Klausel schloss eine Erstattung generell aus.
  • Auch bei vollständigem Ausfall der Lieferung sollte das Trinkgeld einbehalten werden.
  • Das Trinkgeld ist nach Ansicht des Gerichts an die erwartete Lieferleistung gekoppelt.
  • Die Regelung benachteiligte Kunden unangemessen.

Die Verbraucherzentrale hatte das Verfahren nach Beschwerden von Kunden eingeleitet. Sobald das Urteil (PDF) rechtskräftig ist, darf Lieferando die beanstandete Regelung künftig nicht mehr verwenden.

Bereits gezahltes Trinkgeld erhalten Betroffene dadurch allerdings nicht automatisch zurück. Das Urteil verpflichtet Lieferando nicht pauschal zur rückwirkenden Erstattung früher einbehaltener Beträge.

Ich halte die Entscheidung für nachvollziehbar. Wenn keine Lieferung stattfindet, fehlt aus meiner Sicht auch der Anlass für ein vorab gezahltes Trinkgeld. Für Kunden schafft das Urteil vor allem klarere Regeln beim Bezahlen.

Handel · 4. September 2026

Neue EU-Abgabe: Kleine Pakete werden bald zusätzlich belastet

Die EU führt spätestens zum 1. November 2026 eine neue Bearbeitungsgebühr für kleine Pakete aus dem Onlinehandel ein. Der Rat… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Nintendo plant angeblich eine große Zelda-Überraschung
04.09.26 · Gaming
Volkswagen: Seat wird bis 2030 eingestellt
04.09.26 · Mobilität
GPT-6 Astra: OpenAI kündigt großen Leistungssprung an
03.09.26 · Dienste
Midea kündigt neue PortaSplit für 2027 an
04.09.26 · Smart Home
Google bringt Sprachsteuerung in Gmail, Docs und Keep
03.09.26 · Dienste
Polestar tritt mit Elektroautos auf der Stelle
04.09.26 · Mobilität
Dyson zeigt die Zukunft: Saugroboter, Bürsten, Luftreiniger und mehr
04.09.26 · Smart Home
Hermes vereinfacht Retouren an der Haustür
03.09.26 · Dienste
Nintendo zeigt Zelda-Remake nächste Woche
04.09.26 · Gaming
Netflix erhöht die Preise in Deutschland: Alle Abos werden teurer
03.09.26 · Dienste
Du bist hier: Urteil
mobiFlip / News / Dienste / Lieferando Trinkgeld-Klausel gekippt: Was das Urteil für Kunden bedeutet