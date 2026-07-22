Steam Deck bricht ein: Handheld von Valve hat ein Preis-Problem

Das Steam Deck war eine ganze Weile ein hervorragender Handheld, sowohl mit Blick auf die Hardware, als auch auf den Preis. Doch jetzt ist das Steam Deck von Valve massiv eingebrochen, was an der jüngsten Preiserhöhung liegen dürfte.

Die LCD-Version wurde gestrichen und die OLED-Version ist jetzt deutlich teurer, das hat laut einer Analyse von Boiling Steam zu einem Einbruch von ca. 80 Prozent geführt. Und das ist nur der Anfang, denn die Preise bei Valve könnten steigen.

Das ist langsam also ein echtes Problem für das Steam Deck, denn die Hardware kommt in die Jahre und eine neue Generation scheint noch weit entfernt. Und die Konkurrenz holt auf. Sie ist zwar teurer, aber liefert immerhin aktuelle Hardware.

779 Euro für ein Steam Deck sind jedenfalls eine Ansage, damit liegt der Handheld aktuell fast auf dem Level einer PS5 Pro. Und ein Handheld ist eben oft ein zweites Gaming-Gerät. Dieses Hobby wird für viele also so langsam wirklich sehr teuer.

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