Loulan angekündigt: Überraschung für die PS5

Im Rahmen des „China Hero Project“ wurde diese Woche ein neues Spiel namens „Loulan: The Cursed Sand“ für die PlayStation 5 und den PC angekündigt. Dahinter steckt ein neues Entwicklerstudio namens „ChillyMoon“, bei dem auch ehemalige Mitarbeiter von Santa Monica beteiligt sind, Loulan erinnert auch an God of War.

Die Ankündigung kommt durchaus überraschend, denn sowas wäre perfekt für die letzte State of Play oder die Game Awards gewesen, aber man hat es einfach so gezeigt. Das Spiel soll „bald“ kommen, ein Datum nannte man jedoch nicht. Ich gehe von 2026 aus, aber vermutlich wollte man sich hier noch nicht festlegen.

Loulan sieht auf den ersten Blick jedenfalls sehr gut aus. Ich hoffe nur, dass es nicht wie bei Lost Soul Aside ist, das sah auch gut aus und hat enttäuscht. Ein Release für die Xbox ist derzeit nicht vorgesehen, denn es ist zwar kein Spiel der PlayStation Studios, aber SIE (Sony Interactive Entertainment) unterstützt das Projekt finanziell.