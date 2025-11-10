MacBook Pro: Nicht jedes M6-Modell bekommt das große Upgrade

Apple wird das MacBook Pro entweder „Ende 2026 oder Anfang 2027“ komplett überarbeiten, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Es ist ein neues und dünneres Gehäuse geplant und wir bekommen erstmals ein OLED-Display.

Darüber hinaus wird dieses neue Panel auch ein Touchscreen sein, Apple wird also macOS für die Toucheingabe optimieren. Doch nicht jedes Pro-Modell wird dieses großes Upgrade bekommen, die Basismodelle mit M6-Chip gehen leer aus.

Laut Quelle sei das Upgrade nur für das MacBook Pro mit M6 Pro und M6 Max in Entwicklung, also die teurere Highend-Modelle. Und schaut man sich die aktuelle Strategie von Apple an, dann werden diese wohl auch erst 2027 zu uns kommen.