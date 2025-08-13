Fintech

Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?

Autor-Bild
Von
|
N26 1

Bei der Berliner „Smartphone-Bank“ N26 steht möglicherweise ein Führungswechsel bevor. Wie das „Manager Magazin“ ($) und das „Handelsblatt“ ($) berichten, prüfen der Aufsichtsrat, die Investoren und die beiden Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal derzeit verschiedene Optionen.

Eine diskutierte Lösung sieht demnach vor, dass Stalf in den Aufsichtsrat wechselt, während Tayenthal vorübergehend CEO bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Auslöser sind offenbar die Unzufriedenheit der Investoren und wiederholte Beanstandungen durch die Finanzaufsicht Bafin. Bei einer Sonderprüfung Ende 2024 stellte die Bafin Schwachstellen in den internen Kontrollsystemen fest.

Hintergrund zu regulatorischen Maßnahmen und Kritik

Die Bafin hatte N26 bereits 2021 wegen Mängeln im Risikomanagement beschränkt und ein Neukundenlimit eingeführt, das bis Mitte 2024 galt.

Neben den Auflagen der Aufsicht gab es auch interne Kritik: Ende 2021 warfen Manager den Gründern in einem Brief eine „Kultur der Angst“ und „kontrollierendes Verhalten“ vor. Tayenthal räumte später Fehler ein.

N26 dementierte offiziell, dass die Gründer auf Druck von Investoren vor einer Ablösung stünden.

Geschäftsentwicklung und Konkurrenzdruck

Im dritten Quartal 2024 meldete N26 erstmals einen Gewinn. Die Zahl der „ertragsrelevanten Kunden“ stieg bis Ende 2024 auf 4,8 Millionen nach 4,2 Millionen Ende 2023. Dennoch halten einige Investoren das Wachstum im Vergleich zu Wettbewerbern für zu gering, was den Druck auf die Unternehmensführung offenbar verstärkt.

Als Kunde von N26 kann ich das durchaus nachvollziehen. Die Bank hat in der Vergangenheit verschiedene unverständliche strategische Entscheidungen getroffen und bietet quasi nichts, was die Konkurrenz nicht auch bietet oder sogar besser kann. So bin ich vom aktiven Nutzer zur Karteileiche geworden.

Zu N26 →

ING startet Bezahldienst Wero noch im August

Die Direktbank ING will ihren rund zehn Millionen Kunden in Deutschland noch im August 2025 den europäischen Bezahldienst Wero anbieten.…

13. August 2025 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News
ING startet Bezahldienst Wero noch im August
in Fintech
Threads
Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer
in Social
Google zeigt das Top-Flaggschiff der Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple App Store Icon Header
Apple: Es gibt keine Vorurteile im App Store
in News