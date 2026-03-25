macOS Tahoe: Viertes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht

Apple hat nun das vierte große Update für die Mac-Plattform veröffentlicht und damit die Versionsnummer für das macOS-Betriebssystem auf 26.4 erhöht. Das Update steht ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.

Neben den üblichen Anpassungen und sicherheitsrelevanten Änderungen (es wurden 77 Sicherheitslücken geschlossen) bietet macOS 26.4 auch einige neue Funktionen. Dazu gehören die Option eines Akku-Ladelimits für mobile Macs, die Unterstützung für Network MIDI 2.0 und ein Warnhinweis für Rosetta-Apps. Zudem umfasst das Update die Unterstützung für die zweite Generation der AirPods Max.

Zur diesjährigen WWDC, die Anfang Juni stattfindet, wird macOS 27 erwartet. Wie üblich wird die neue Version dann im Herbst offiziell erscheinen. Bis dahin werden uns wohl noch zwei Hauptversion-Updates von macOS Tahoe erwarten.