Magenta Security Mobile.ID kommt: So wird das Smartphone zum Generalschlüssel

Die Deutsche Telekom führt mit Magenta Security Mobile.ID eine mobile Sicherheitsplattform für Geschäftskunden ein.

Das Unternehmen entwickelt die Lösung gemeinsam mit Samsung. Ziel sei es, digitale Identitäten sicher auf dem Smartphone nutzbar zu machen. Sensible Daten wie Schlüssel, Zertifikate oder Ausweise werden auf einem integrierten Secure Element gespeichert, das laut Unternehmensangaben besonders geschützt ist. Die Nutzung erfolgt unter anderem per Bluetooth und NFC.

Magenta Security Mobile.ID startet ab Sommer 2026 in Europa

Im Frühjahr testet das Unternehmen die Plattform zunächst intern. Mitarbeiter sollen physische Ausweise, Schlüssel oder Smartcards durch das Smartphone ersetzen. Auch Anmeldungen am Laptop, verschlüsselte E-Mails oder die Verifikation von Anrufen sind vorgesehen. Ein sichtbares Kennzeichen bestätigt dabei die Echtheit eines Anrufs.

Der Marktstart für Geschäftskunden ist ab Sommer 2026 in Europa geplant, zunächst in der DACH Region. Perspektivisch sollen weitere Geräteplattformen folgen. Nach Angaben der Telekom richtet sich das Angebot an Unternehmen jeder Größe.