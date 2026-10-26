Magic Earth fordert Google Maps heraus, doch es gibt einen Haken

Die niederländische Navi-App Magic Earth positioniert sich als europäische Alternative zu Google Maps und Apple Karten, setzt aber auf ein Abo.

Hinter der Anwendung steht das Unternehmen Magic Lane, das vor allem mit Datenschutz und technischer Unabhängigkeit punkten möchte. Unter dem Motto „No ads. No tracking. No big tech.“ wirbt der Anbieter ab dem 26. Oktober 2026 auf digitalen Werbeflächen in Amsterdam für seine Lösung.

Magic Earth: Viele Navigationsfunktionen kosten Geld

Magic Earth bietet grundsätzlich Navigation für Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Nahverkehr. Laut Anbieter werden keine persönlichen Daten gesammelt, Nutzerprofile erstellt oder Werbeanzeigen eingeblendet. Karten, Routenplanung und Suche basieren auf eigener europäischer Technologie.

Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der kostenlosen Essential-Version und dem kostenpflichtigen Premium-Angebot. Während Essential lediglich grundlegende Navigation und Standardkarten umfasst, sind zahlreiche Funktionen dem Jahresabo vorbehalten.

Premium kostet 14,99 Euro pro Jahr und bietet zusätzlich:

Weltweite Offline-Karten

Apple CarPlay und Android Auto

Echtzeit-Verkehrsinformationen und Wetterdaten

Gelände- und Höheninformationen

Aktivitätsaufzeichnung und personalisierte Sprachführung

Erweiterte Fahrzeugprofile und Cloud-Backup

Gerade die Offline-Navigation steht im Mittelpunkt der aktuellen Werbekampagne. Die Anzeigen zeigen eine Fahrradroute durch Amsterdam ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung. Ausgerechnet diese Funktion gehört allerdings nicht zum kostenlosen Angebot.

Die gemeinsam mit JCDecaux organisierte Kampagne läuft vom 26. Oktober bis zum 8. November 2026. Magic Earth ist über die offizielle Website sowie die App-Stores erhältlich.

Den europäischen Ansatz und den Verzicht auf Tracking finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Allerdings sehe ich beim Geschäftsmodell eine erhebliche Hürde. Wer Nutzer von den etablierten und kostenlos verfügbaren Navigationsdiensten weglocken möchte, dürfte es mit einem kostenpflichtigen Funktionsumfang schwer haben. Datenschutz allein wird für die breite Masse vermutlich kein ausreichender Wechselgrund sein.

Funktion Essential Premium Preis Kostenlos 14,99 €/Jahr Basisnavigation Ja Ja Standardkarten Ja Ja Kartenstile Basis Erweitert Offline-Karten Nein Ja Apple CarPlay Nein Ja Android Auto Nein Ja Live-Verkehrsdaten Nein Ja Wetterdaten Nein Ja Gelände und Höhen Nein Ja Aktivitätsaufzeichnung Nein Ja Fahrzeugprofile Basis Voller Zugriff Personalisierte Sprachführung Nein Ja Cloud-Backup Nein Ja

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