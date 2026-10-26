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Magic Earth fordert Google Maps heraus, doch es gibt einen Haken

René Hesse
Von

Die niederländische Navi-App Magic Earth positioniert sich als europäische Alternative zu Google Maps und Apple Karten, setzt aber auf ein Abo.

Hinter der Anwendung steht das Unternehmen Magic Lane, das vor allem mit Datenschutz und technischer Unabhängigkeit punkten möchte. Unter dem Motto „No ads. No tracking. No big tech.“ wirbt der Anbieter ab dem 26. Oktober 2026 auf digitalen Werbeflächen in Amsterdam für seine Lösung.

Magic Earth: Viele Navigationsfunktionen kosten Geld

Magic Earth bietet grundsätzlich Navigation für Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Nahverkehr. Laut Anbieter werden keine persönlichen Daten gesammelt, Nutzerprofile erstellt oder Werbeanzeigen eingeblendet. Karten, Routenplanung und Suche basieren auf eigener europäischer Technologie.

Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der kostenlosen Essential-Version und dem kostenpflichtigen Premium-Angebot. Während Essential lediglich grundlegende Navigation und Standardkarten umfasst, sind zahlreiche Funktionen dem Jahresabo vorbehalten.

Premium kostet 14,99 Euro pro Jahr und bietet zusätzlich:

  • Weltweite Offline-Karten
  • Apple CarPlay und Android Auto
  • Echtzeit-Verkehrsinformationen und Wetterdaten
  • Gelände- und Höheninformationen
  • Aktivitätsaufzeichnung und personalisierte Sprachführung
  • Erweiterte Fahrzeugprofile und Cloud-Backup

Gerade die Offline-Navigation steht im Mittelpunkt der aktuellen Werbekampagne. Die Anzeigen zeigen eine Fahrradroute durch Amsterdam ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung. Ausgerechnet diese Funktion gehört allerdings nicht zum kostenlosen Angebot.

Die gemeinsam mit JCDecaux organisierte Kampagne läuft vom 26. Oktober bis zum 8. November 2026. Magic Earth ist über die offizielle Website sowie die App-Stores erhältlich.

Den europäischen Ansatz und den Verzicht auf Tracking finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Allerdings sehe ich beim Geschäftsmodell eine erhebliche Hürde. Wer Nutzer von den etablierten und kostenlos verfügbaren Navigationsdiensten weglocken möchte, dürfte es mit einem kostenpflichtigen Funktionsumfang schwer haben. Datenschutz allein wird für die breite Masse vermutlich kein ausreichender Wechselgrund sein.

Funktion Essential Premium
Preis Kostenlos 14,99 €/Jahr
Basisnavigation Ja Ja
Standardkarten Ja Ja
Kartenstile Basis Erweitert
Offline-Karten Nein Ja
Apple CarPlay Nein Ja
Android Auto Nein Ja
Live-Verkehrsdaten Nein Ja
Wetterdaten Nein Ja
Gelände und Höhen Nein Ja
Aktivitätsaufzeichnung Nein Ja
Fahrzeugprofile Basis Voller Zugriff
Personalisierte Sprachführung Nein Ja
Cloud-Backup Nein Ja
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