Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“

Malcolm mittendrin wird in diesem Jahr ein überraschendes Comeback feiern, wenn auch nur mit vier Episoden und leider ohne Erik Per Sullivan alias Dewey.

Ich bin bei solchen Comebacks immer skeptisch, vor allem, nach so langer Zeit (20 Jahre), aber Frankie Muniz alias Malcolm ist optimistisch und glaubt, dass man die Fans überraschen und begeistern wird, die „Menschen werden sehr glücklich sein“.

Ein Datum für den Neustart von Malcolm mittendrin gibt es bisher noch nicht, es ist nur bekannt, dass die vier Episoden noch 2025 erscheinen sollen und exklusiv bei Disney+ zu sehen sein werden. Wir schauen im Moment gerade das Original und sind fast durch, daher bin ich wirklich auf diese vier neuen Folgen gespannt.

