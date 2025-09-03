Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“

News

Malcon Mittendrin

Malcolm mittendrin wird in diesem Jahr ein überraschendes Comeback feiern, wenn auch nur mit vier Episoden und leider ohne Erik Per Sullivan alias Dewey.

Ich bin bei solchen Comebacks immer skeptisch, vor allem, nach so langer Zeit (20 Jahre), aber Frankie Muniz alias Malcolm ist optimistisch und glaubt, dass man die Fans überraschen und begeistern wird, die „Menschen werden sehr glücklich sein“.

Ein Datum für den Neustart von Malcolm mittendrin gibt es bisher noch nicht, es ist nur bekannt, dass die vier Episoden noch 2025 erscheinen sollen und exklusiv bei Disney+ zu sehen sein werden. Wir schauen im Moment gerade das Original und sind fast durch, daher bin ich wirklich auf diese vier neuen Folgen gespannt.

The Summit: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Show

Ab dem 26. September 2025 bringt Prime Video die Abenteuer-Reality-Show „The Summit“ weltweit auf seine Plattform. Heute wurde der offizielle…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

