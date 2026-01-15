Malcolm mittendrin: Datum für das Comeback in Deutschland steht

News

Vor ein paar Wochen gab Disney bekannt, dass „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“, wie das Comeback der Serie im Original heißt, im April 2026 startet. Heute hat Disney verraten, dass es auch bei uns in Deutschland am 10. April losgeht.

Hier wird die Neuauflage „Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ heißen und auch exklusiv bei Disney+ zu sehen sein. Seit Ende letzten Jahres gibt es Hulu auch bei uns, wenn auch nur als Teil in der App für Disney+ (also irgendwie auch unnötig).

Scrubs im Februar und Malcolm im April (beides bei Disney+ übrigens), das fühlt sich wieder wie Anfang der 2000er an, auch da habe ich beide Serien geschaut.

