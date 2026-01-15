Dienste

YouTube greift beim Shorts-Feed durch und gibt Eltern neue Kontrolle

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Die Plattform YouTube kündigt neue Funktionen an, mit denen Eltern das Nutzungserlebnis ihrer Kinder gezielter steuern können.

YouTube stellt mehrere Neuerungen vor, die sich an Familien mit Kindern und Jugendlichen richten. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, Eltern mehr Kontrolle über Inhalte und Nutzungszeiten zu geben und Jugendlichen den Zugang zu altersgerechten Videos zu erleichtern. Die Funktionen werden schrittweise eingeführt und richten sich an Nutzer in Deutschland sowie weiteren Ländern.

Eine zentrale Neuerung ist ein einstellbarer Timer für den Shorts-Feed. Eltern können künftig festlegen, wie lange Kinder und Jugendliche Kurzvideos ansehen dürfen. Als erste Plattform ermöglicht YouTube dabei auch eine Einstellung auf null Minuten, wodurch der Shorts-Feed vollständig deaktiviert werden kann. Ergänzend lassen sich Erinnerungen für Pausen und feste Schlafenszeiten konfigurieren.

Neue Jugendschutzfunktionen und Qualitätsstandards bei YouTube

Darüber hinaus vereinfacht YouTube den Wechsel zwischen verwalteten Konten innerhalb der App. Eltern können Kinder- und Jugendkonten schneller einrichten und zwischen Familienprofilen wechseln, sodass Empfehlungen und Einstellungen automatisch angepasst werden.

Zusätzlich führt YouTube neue Qualitätsprinzipien für Inhalte für Jugendliche ein. Diese wurden laut YouTube gemeinsam mit externen Fachorganisationen entwickelt und sollen das Empfehlungssystem stärker auf förderliche und altersgerechte Videos ausrichten.

Parallel erscheint ein Creator Guide (PDF), der in Zusammenarbeit mit Save the Children entstanden ist und Produzenten Leitlinien für sichere Inhalte bieten soll.

Zentrale Neuerungen im Überblick:

  • Timer für den Shorts-Feed bis hin zur vollständigen Deaktivierung
  • Einfacherer Kontowechsel für Familien in der App
  • Neue Qualitätskriterien für Jugendinhalte
  • Creator Guide für altersgerechte Videos

Aus meiner Sicht zeigt die Ankündigung, dass YouTube stärker auf elterliche Kontrolle und inhaltliche Steuerung setzt, ohne die Plattform für Jugendliche grundsätzlich einzuschränken. Die neue Option, den Shorts-Feed gänzlich zu deaktivieren, würde ich mir auch für jedes normale Konto wünschen.

WhatsApp ohne ChatGPT: Warum der KI-Zugriff jetzt blockiert ist

Der KI-Dienst ChatGPT stellt die Nutzung über WhatsApp zum 15. Januar 2026 ein und konzentriert sich künftig auf App und…

15. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tobias 🎖
    sagt am

    Und wie läuft das in der Praxis? Eltern kaufen dem Kind ein Handy und richten es für das Kind ein. Wenn das Kind aber nicht doof ist, holt es sich vom zweiten Taschengeld ein günstiges Telefon und hat ganz eigenen Zugriff auf die Portale?!

    Antworten
  2. Marko 🏅
    sagt am

    Ich würde mir wünschen, dass man diese automatische Übersetzung ausschalten könnte. Absolut nervig und vor allem komplett willkürlich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / YouTube greift beim Shorts-Feed durch und gibt Eltern neue Kontrolle
Weitere Neuigkeiten
Malcolm mittendrin: Datum für das Comeback in Deutschland steht
in News
Gemini 3 macht KI persönlich: So will Google eure Daten clever verknüpfen
in Dienste
Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header
BMW könnte einen komplett neuen i4 planen
in Mobilität
WhatsApp ohne ChatGPT: Warum der KI-Zugriff jetzt blockiert ist
in Dienste
myflexbox knackt 1.000 Standorte und holt MediaMarkt Saturn ins Boot
in Marktgeschehen
Einkauf Essen Food
Steuersenkung für Grundnahrungsmittel in Österreich beschlossen
in Handel
Powerbanks im Flugzeug: Lufthansa verschärft die Regeln
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Header
Galaxy AI: Samsung wird bestehende Funktionen kostenlos anbieten
in Firmware und OS
Apple iPhone 18 Pro und das „Ende“ der Dynamic Island
in Smartphones
Forza Horizon 6: Das neue Rennspiel hat ein Datum
in Gaming