Malcolm mittendrin: Das überraschende Comeback hat ein Datum

Vor ziemlich genau einem Jahr überraschte uns Disney, als man bekannt gab, dass Malcolm mittendrin ein Comeback feiern wird. Es wird zwar ein Comeback wie bei Scrubs, die richtig zurückkommen, aber wir bekommen eine neue Miniserie.

Diese startet am 10. April bei Hulu und wird somit exklusiv bei Disney+ bei uns in Deutschland zu sehen sein. Der neue Untertitel lautet „Life’s Still Unfair“ und ist eine Anspielung an das alte Intro des Originals, welches 2006 beendet wurde.

Scrubs und Malcolm mittendrin, zwei Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, aber bei denen ich ein Comeback mit dem Cast von damals kritisch sehe. Gespannt bin ich aber trotzdem, denn wir haben Malcolm dieses Jahr wieder durchgeschaut.

