Malcolm mittendrin: Hier ist der deutsche Trailer für das Comeback

Scrubs und Malcolm mit neuen Staffeln in einem Monat, das wirkt für ich immer noch verrückt, da ich mit beiden Serien aufgewachsen bin. Doch während Scrubs eine vollwertige Stafel ist und vermutlich eine Zukunft hat und weitere Staffeln (man hat extra ein neues und teures Set gebaut) kommen, so ist es hier anders.

Das Comeback von Malcolm mittendrin, welches jetzt „Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ heißt und am 10. April exklusiv bei Disney+ startet, besteht nur aus vier Folgen. Und man hat einen Hauptcharakter ausgetauscht. Da bin ich mir nicht so sicher, dass es weitere Folgen geben wird, das könnte auch einmalig sein.

  1. Jan 🏆
    sagt am

    Unschön für Synchro-Gucker: In der Synchro wurden alle Stimmen ausgetauscht. Was bei Hal leider nötig war, Bodo Wolf ist mittlerweile leider verstorben, bei den anderen jedoch nicht.

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Ich weiß nicht, ob die Serie heute noch so funktioniert wie damals.

    Antworten

