Mark Zuckerberg will euch bald Roboter verkaufen

Mark Zuckerberg hat ein gutes Händchen für Kopien von beliebten Diensten und Einkäufe, wenn es nicht anders geht und man wachsen muss. Doch was er nicht hat, ist ein gutes Händchen für Hardware. In den letzten Jahren wollte man immer wieder gewisse Bereiche dominieren, ist aber bis heute von anderen abhängig.

Aktuell fokussiert man sich sehr stark auf die Zukunft der Brillen und hofft, dass man hier eine gewisse Unabhängigkeit von Apple und Google mit iOS und Android erlangen kann – auch wenn man die Plattformen derzeit noch dafür benötigt. Doch Meta hat schon das „nächste große Ding“ vor Augen, in das man investieren will.

Meta investiert viel Geld in Roboter

Humanoide Roboter sind in der Branche mittlerweile ein großes Thema und Alex Heath von Sources hat bei einem Besuch im Hauptquartier von Meta erfahren, dass ziemlich man viel Geld auf diese Sparte wettet. Das Problem sei derzeit allerdings die Software, die „Hardware sei nicht der schwierige Part“, so Andrew Bosworth.

Doch für Meta wird das kein leichter Schritt, denn man ist gut in sozialen Medien, aber nicht wirklich präsent in Häusern und auf Smartphones existiert man auch nur als App. Apple, Google und Co. arbeiten auch an Robotern, die sind hier präsent, man wird also, wie so oft bei neuen Trends, mit einem gewissen Handicap starten.

