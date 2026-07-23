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Marvel Studios: Kevin Feige überrascht mit Roadmap bis 2042

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Die Marvel-Filme sind in den letzten Jahren sehr komplex geworden und es gibt auch eine gewisse „Superhelden-Müdigkeit“, das weiß Kevin Feige, Chef der Marvel Studios. Daher sehen wird es nach Avengers 6 (Secret Wars, 2027) einen Neustart geben. Danach soll eine „simplere“ Ära für kommende Marvel-Filme kommen.

Im Rahmen einer Pressereise für Avengers 5 im Dezember 2026 hat Kevin Feige in China auch ein überraschendes Detail verraten: Der Plan für das Marvel Cinematic Universe steht bereits bis 2042. Man hat also schon einen Plan für die kommenden 15 Jahre nach dem Neustart. Und man wird die Strategie dabei etwas anpassen.

Vor allem die X-Men sollen in den Fokus rücken, Kevin Feige ist ein Fan der X-Men und gibt an, dass es da viele Helden im asiatischen Raum gibt. Sieht so aus, als ob Disney den Fokus also etwas mehr auf China legen wird, was ich verstehen kann, da die Marvel-Filme vor allem im westlichen Raum zunehmend kritisiert werden.

Ein neuer Anfang, viele neue Helden, eine neue Ära und ein Fokus auf eine neue Region, aber vor allem wieder eine simplere Struktur mit einem Universum, was nicht mehr so komplex ist. Ob das alles so eintrifft, wird sich zeigen, denn es gibt zwar den Plan, grünes Licht haben die ganzen Marvel-Filme aber noch nicht.

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