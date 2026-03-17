Spider-Man: Marvel bricht ab morgen das Schweigen

Sony und Disney haben sich nach der letzten Trilogie geeinigt und arbeiten bei Spider-Man wieder zusammen, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft bleibt ein Teil des Marvel Cinematic Universe und somit auch der Marvel Studios.

Mit Spider-Man: Brand New Day wurde vor knapp einem Jahr der erste Film der Reihe angekündigt und im Sommer überraschte man dann schon mit einem ersten Teaser. Doch seit diesem Video wurde es ruhig, sehr ruhig, es gab keinen Trailer.

Dabei kommt der neue Spider-Man schon am 30. Juli in die Kinos, bei so großen Filmen startet das Marketing viel früher (bei den Avengers beispielsweise schon ein Jahr vorher). Doch Marvel ist bereit, laut Tom Holland (Spider-Man) geht es los.

Morgen wird man den ersten Trailer veröffentlichen und es etwas anders als bisher machen, es wird wohl im Laufe des Tages, beginnend mit dem Sonnenaufgang in New York, mehrere Videos geben, die dann am Ende ein vollwertiger Trailer sind.

Einen ersten Teaser dafür gibt es sogar schon heute: