Mobilität

Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

BMW plant einen neuen i3, der den alten i3 ablöst und erstmals einen elektrischen 3er nach Deutschland bringt. Das ist offiziell und ein massiver Leak auf der Seite von BMW USA bestätigt, dass wir einen i3 40 xDrive und i3 50 xDrive bekommen.

Doch laut Motor1 waren (die Seite ist mittlerweile offline) noch viel mehr neue Modelle bei BMW gelistet, darunter auch eine neue Version des BMW i7, der aber nur ein Facelift bekommt und bei dem es sich um keine neue Generation handelt.

BMW bringt erstmals iX4 und iX5

Zwei ganz neue Elektroautos werden das Portfolio aber wohl zeitnah erweitern, denn der erste BMW iX4 und BMW iX5 kommen. Das Comeback des X4 als neues Elektroauto hat sich bereits Ende 2025 angedeutet und scheint damit bestätigt.

Mit dem BMW iX5 wirbt das Unternehmen ganz gerne als Wasserstoffauto, das kommt aber erst 2028, der Eintrag auf der US-Seite könnte bedeuten, dass wir den elektrischen iX5 schon früher sehen, womöglich schon 2026 oder direkt 2027.

Der BMW i1 und BMW i2, die sich ebenfalls mit der neuen Klasse andeuteten, waren nicht zu sehen, aber diese beiden Elektroautos sind womöglich auch nicht für den US-Markt vorgesehen. Bilder und Details der Neuheiten gibt es leider noch nicht.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla Deutschland: Elon Musk stellt neue Elektroautos in Aussicht

Tesla kämpft gerade gegen eine dominante Rolle der IG Metall in Grünheide und befindet sich mittlerweile sogar im Rechtsstreit. Ab…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dom 🏆
    sagt am

    War ja vieles zu erwarten, weil BMW auch gemeint hat, dass das neue Bedienkonzept in alle Fahrzeuge kommen wird, auch ohne neue Generation.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an
Weitere Neuigkeiten
Gta 6 Grand Theft Auto Header
Es tut sich was bei GTA 6: „Lange wird es nicht mehr dauern“
in Gaming
Tesla Model Y 2025 De
Tesla Deutschland: Elon Musk stellt neue Elektroautos in Aussicht
in Mobilität
Android Auto kabellos nutzen: Motorola kündigt neue Lösung an
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
PlayStation: God of War geht 2027 ganz neue Wege
in Gaming
Ganz neuer Sonos-Lautsprecher zeigt sich
in Audio
Lenovo klärt auf: Update-Support für das Legion Go läuft weiter
in Hardware
Meine Kritik nach 9 Monaten mit der Nintendo Switch 2
in Kommentar
Scrubs kommt zurück: Datum für Deutschland steht
in News
Mein Tipp der Woche: A Knight of the Seven Kingdoms
in Kommentar
backFlip 09/2026: Skoda Epiq 2026 im ersten Test beim ADAC
in backFlip