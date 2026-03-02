Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an

BMW plant einen neuen i3, der den alten i3 ablöst und erstmals einen elektrischen 3er nach Deutschland bringt. Das ist offiziell und ein massiver Leak auf der Seite von BMW USA bestätigt, dass wir einen i3 40 xDrive und i3 50 xDrive bekommen.

Doch laut Motor1 waren (die Seite ist mittlerweile offline) noch viel mehr neue Modelle bei BMW gelistet, darunter auch eine neue Version des BMW i7, der aber nur ein Facelift bekommt und bei dem es sich um keine neue Generation handelt.

BMW bringt erstmals iX4 und iX5

Zwei ganz neue Elektroautos werden das Portfolio aber wohl zeitnah erweitern, denn der erste BMW iX4 und BMW iX5 kommen. Das Comeback des X4 als neues Elektroauto hat sich bereits Ende 2025 angedeutet und scheint damit bestätigt.

Mit dem BMW iX5 wirbt das Unternehmen ganz gerne als Wasserstoffauto, das kommt aber erst 2028, der Eintrag auf der US-Seite könnte bedeuten, dass wir den elektrischen iX5 schon früher sehen, womöglich schon 2026 oder direkt 2027.

Der BMW i1 und BMW i2, die sich ebenfalls mit der neuen Klasse andeuteten, waren nicht zu sehen, aber diese beiden Elektroautos sind womöglich auch nicht für den US-Markt vorgesehen. Bilder und Details der Neuheiten gibt es leider noch nicht.