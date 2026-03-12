Mobilität

Noch kein VW ID Golf: VW ID.3 Neo ist der neue VW ID.3

Volkswagen plant nach dem e-Golf wieder einen elektrischen Golf mit der neuen Generation, vermutlich wird das der VW ID Golf. Diesen Namen möchte man sich also aufheben. Doch der VW ID.3 bekommt bald ein großes Upgrade, was wir im April sehen werden, irgendwie muss man diesen Schritt doch also hervorheben.

Das tut man mit einer Namensänderung, denn aus dem VW ID.3 wird der VW ID.3 Neo. Richtig, Apple hat vor wenigen Tagen das MacBook Neo vorgestellt, das ist jetzt also irgendwie der Trend bei Namen. Volkswagen erklärt aber nicht, warum man den Zusatz ans Ende packt, für mich ergibt das irgendwie keinen Sinn bisher.

Was ist neu? Es gibt eine frische Optik, hier schon als Zeichnung zu sehen, es gibt einen neuen und digitalen Autoschlüssel, es gibt neue Software (Android, als auch mit App Store), es gibt Vehicle-to-Load und es gibt Tasten auf dem Lenkrad. Cupra zeigte mit dem neuen Born vor ein paar Tagen, was uns beim VW ID.3 erwartet.

Ach, und endlich (!) echtes One Pedal Driving.

Grundsätzlich klingt das alles gut, ich bin auf den VW ID.3 gespannt, warum man da jetzt aber irgendwie ein Neo ans Ende packt, das macht die Sache seltsam. Das ist ja auch kein ganz „neuer Name“, wie es Volkswagen bezeichnet, man wird damit also auch nicht das Image eines „ID.3“ los. Ganz komische Entscheidung für mich.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Das echte OPD kommt mit Version Software ID 6.0

    1. Spooky 🏅
      sagt am zu faceofingo ⇡

      Was der NEO haben wird

