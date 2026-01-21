Mobilität

Hyundai Ioniq 3 kommt 2026: Das Datum steht

Von
Hyundai baut sein Portfolio an Elektroautos endlich auch nach unten aus und folgt damit Kia, die hier schon eine deutlich größere Auswahl bieten. In diesem Jahr wird der Ioniq 3 anstehen, der seine Weltpremiere im April 2026 feiert, so Hyundai.

Das erste Konzept für den Ioniq 3 wurde letzten Sommer gezeigt und die ersten Teaser für die Ankündigung in diesem Jahr gab es Anfang 2026. Hyundai möchte übrigens „in Kürze“ erste Details und Bilder des Elektroautos veröffentlichen.

Technisch dürfte das ein Kia EV3 bzw Kia EV4 sein, die Hyundai Motor Group nutzt meistens Synergien und teilt die Entwicklungskosten. Ich bin aber in erster Linie auf das Design gespannt, denn das Konzept ist eher ungewöhnlich. Hyundai orientiert sich aber oft nah an den Konzepten, es dürfte also auch eine gute Preview sein.

