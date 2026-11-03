Handel

MediaMarktSaturn und Lieferando starten bundesweite Expresslieferung

René Hesse
Von
1 Kommentar

MediaMarktSaturn und Lieferando weiten ihre Expresslieferung für Elektronik auf 236 Märkte in 141 deutschen Städten aus.

Bislang war der gemeinsame Service lediglich in zehn Städten verfügbar. Künftig sollen Kunden über die Lieferando-App bis zu 10.000 Elektronikartikel pro teilnehmendem Standort bestellen können. Das entspricht einer Verzehnfachung des bisherigen Sortiments. Nach Unternehmensangaben erreicht das Angebot damit neun von zehn deutschen Großstädten.

MediaMarktSaturn: Elektronik innerhalb einer Stunde geliefert

Die Zustellung soll in der Regel innerhalb von maximal einer Stunde erfolgen. Bestellungen sind von Montag bis Samstag möglich, wobei sich die verfügbaren Zeiten nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale richten.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

  • 236 teilnehmende MediaMarktSaturn-Märkte in 141 Städten
  • Bis zu 10.000 bestellbare Artikel je Standort
  • Lieferung innerhalb von maximal einer Stunde
  • Produktpreise entsprechen den regulären Ladenpreisen

Die Abwicklung erfolgt direkt über die Märkte. Mitarbeiter stellen die bestellten Produkte zusammen und übergeben sie an der Click-&-Collect-Station an einen Lieferando-Kurier. Dieser bringt die Ware anschließend zum Kunden.

Die Zusammenarbeit besteht bereits seit Mai 2023 und begann damals in Berlin. Besonders gefragt sind laut Lieferando Produkte aus den Bereichen Gaming, Haushalt sowie TV und Audio. Zu den Bestsellern gehören Apple AirTags, PlayStation-Controller und Sofortbild-Filme.

Dass nicht nur Kleinigkeiten bestellt werden, verdeutlicht ein bisheriger Rekord: In Berlin wurde bereits ein Warenkorb im Wert von über 7.200 Euro ausgeliefert, darunter Laptops und Smartphones.

Auch Chemnitz, Dresden und Leipzig gehören zu den 141 aufgeführten Städten. Ob eine konkrete Adresse beliefert werden kann und welche Artikel verfügbar sind, lässt sich über die Lieferando-App prüfen.

Insgesamt ist das Angebot über Lieferando in 141 Städten deutschlandweit verfügbar. Lieferando nennt folgende Orte:

Aachen, Aalen, Aschaffenburg, Augsburg, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bischofsheim, Böblingen, Bocholt, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Castrop-Rauxel, Celle, Chemnitz, Darmstadt, Delmenhorst, Dessau, Dorsten, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düren, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Eschweiler, Essen, Esslingen, Euskirchen, Fellbach, Flensburg, Frankfurt am Main, Freiburg, Fulda, Goslar, Göttingen, Greifswald, Gummersbach, Gütersloh, Hagen, Hallstadt, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Hildesheim, Hof, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kerpen, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landshut, Leinfelden-Echterdingen, Leipzig, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen am Rhein, Lüneburg, Lünen, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Marl, Minden – Porta Westfalica, Moers, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neckarsulm, Neu-Isenburg, Neu-Ulm, Neumünster, Neunkirchen, Neuss, Neustadt an der Weinstraße, Norderstedt, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rosenheim, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Schiffdorf, Schwäbisch Gmünd, Schweinfurt, Schwentinental, Schwerin, Siegen, Sievershagen, Sindelfingen, Solingen, St. Augustin, Stralsund, Stuttgart, Sulzbach, Trier, Tübingen, Ulm, Unterföhring, Velbert.

Für spontane Technikanschaffungen ist das eine interessante Alternative zum klassischen Versand. Gerade bei dringend benötigtem Zubehör kann die kurze Lieferzeit einen echten Unterschied machen. Die tatsächlichen Lieferkosten sollte man allerdings vor der Bestellung prüfen.

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  1. Phil 🍀
    sagt am

    Cool. Finde es grundsätzlich richtig super, dass es ein solches Angebot gibt. Ob ich es selbst nutzen werden? Gute Frage. Ich mag es durchaus auch in den Läden zu „shoppen“ und mir Produkte anzuschauen etc. Bin auch gerne in der Innenstadt und in Einkaufszentren. Mag das einfach. Und gerade, wenn ich eine Kleinigkeit benötige, gehe ich auch gerne mal in meine Stadt und in den MediaMarkt vor Ort. Mit kleinen Kindern zuhause ist das aber nicht immer möglich- da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir dann doch mal was liefern lasse.

    Antworten

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