MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an

Im Sommer hat die CECONOMY AG eine strategische Partnerschaft mit JD.com angekündigt, einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen. Hier hat man sich jetzt eine Gesamtbeteiligung von 85,2 % an CECONOMY gesichert. Der Abschluss des Übernahmeangebots wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.

CECONOMY wird vielen nichts sagen, MediaMarkt und Saturn dürften aber jedem ein Begriff in Deutschland sein. Noch ist der Deal nicht ganz durch, man wartet noch auf „außenwirtschaftsrechtliche Freigaben sowie der Freigabe nach der EU-Verordnung über ausländische Subventionen“, wie CECONOMY mitgeteilt hat.

Dr. Kai-Ulrich Deissner freut sich über diese Übernahme aus China, denn so kann man „das Unternehmen zu schaffen, das wir in Zukunft sein möchten“. Man möchte den „eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen“ und in Europa führend bei Consumer Electronics werden. JD.com ist in China ein führendes Unternehmen.

Man kann davon ausgehen, wenn auch nicht direkt zum Start, dass sich einiges bei MediaMarkt und Saturn verändern wird. Logisch, sonst hätte man so einen großen Deal nicht eingetütet. Schauen wir also mal, wie die neue Strategie, sofern alles genehmigt wird, im zweiten Halbjahr und vor allem dann ab 2027 aussehen wird.