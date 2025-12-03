News

MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an

Autor-Bild
Von
|
Mediamarkt Saturn Header

Im Sommer hat die CECONOMY AG eine strategische Partnerschaft mit JD.com angekündigt, einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen. Hier hat man sich jetzt eine Gesamtbeteiligung von 85,2 % an CECONOMY gesichert. Der Abschluss des Übernahmeangebots wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.

CECONOMY wird vielen nichts sagen, MediaMarkt und Saturn dürften aber jedem ein Begriff in Deutschland sein. Noch ist der Deal nicht ganz durch, man wartet noch auf „außenwirtschaftsrechtliche Freigaben sowie der Freigabe nach der EU-Verordnung über ausländische Subventionen“, wie CECONOMY mitgeteilt hat.

Dr. Kai-Ulrich Deissner freut sich über diese Übernahme aus China, denn so kann man „das Unternehmen zu schaffen, das wir in Zukunft sein möchten“. Man möchte den „eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen“ und in Europa führend bei Consumer Electronics werden. JD.com ist in China ein führendes Unternehmen.

Man kann davon ausgehen, wenn auch nicht direkt zum Start, dass sich einiges bei MediaMarkt und Saturn verändern wird. Logisch, sonst hätte man so einen großen Deal nicht eingetütet. Schauen wir also mal, wie die neue Strategie, sofern alles genehmigt wird, im zweiten Halbjahr und vor allem dann ab 2027 aussehen wird.

Code Red: ChatGPT steuert in die erste Krise

Es war ein gutes Jahr für OpenAI bisher und 2026 sollte der richtige Durchbruch mit eigener Hardware werden. Doch Sam…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an
Weitere Neuigkeiten
Code Red: ChatGPT steuert in die erste Krise
in Dienste
Feuerwehr München startet Drohnen-Pilotprojekt
in News
Apple Logo Feuer Header
Bundeskartellamt prüft Apples neues ATTF-Einwilligungsdesign
in Marktgeschehen
Vodafone
Vodafone senkt Preise für GigaMobil-Tarife im Winter
in Vodafone
Hisense führt 5-Jahres-Garantie für Premium-TVs ein
in News
DHL meldet Rekordmengen durch Black-Week-Bestellungen
in Handel
Prime Video
Verbraucherzentrale erhebt Gewinnabschöpfungsklage gegen Amazon
in Dienste
Apple: Das iPhone Fold geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich
in News
Stimmen zu Avatar Fire and Ash: „Dafür wurde das Kino gemacht“
in News